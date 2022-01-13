تتباين تسميات رأس السنة الأمازيغية، من منطقة إلى أخرى، بين "إيض يناير" أو "إيض سكاس" أو "حاكوزة"

يحتفل الأمازيغ عبر العالم في يوم 13 من كانون الثاني/يناير، من كل سنة برأس السنة الأمازيغية، التي بلغت 2972 سنة هذا العام، وتشتهر دول شمال إفريقيا، بهذا الاحتفال، خصوصا في المغرب والجزائر و ليبيا وتونس، من خلال إحياء العادات والتقاليد الأمازيغية، والمرتبطة أساسا بالحرص على تأكيد ارتباط الأمازيغ بالأرض.

وتعرف الجزائر احتفالات بالحدث في معظم المحافظات، بطقوس خاصة جدا، تختلف من منطقة لأخرى، لكن يغلب عليها طابع التظاهرات الثقافية والفنية التي تكشف جوانب فقط من موروث شعبي أمازيغي بهذا البلد العربي، ومنذ عام 2017، بات 12 كانون الثاني/يناير عيدا وطنيا رسميا بالجزائر وبداية للسنة الأمازيغية، بعد أن ظل لسنوات "تاريخاً محلياً" فقط، بحسب ما أورده موقع "العين الإخبارية".

وفي المغرب تتباين تسميات رأس السنة الأمازيغية، من منطقة إلى أخرى، بين "إيض يناير" أو "إيض سكاس" أو "حاكوزة"، ويصادف 13 يناير من كل سنة، وظل أمازيغ المغرب متشبثين بالاحتفاء بهذه المناسبة، وإقامة العادات والتقاليد المرتبطة به، سواء رفقة الأهل والأصدقاء داخل البيوت، أو بتنظيم ندوات وسهرات فنية، وهو مناسبة لتجديد التأكيد على تشبت الأمازيغ بما تجود به الأرض من خيرات، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتحيي العائلات الأمازيغية في المغرب المناسبة بطقوس احتفالية، وتحرص على تحضير أطباق عشاء خاصة تختلف حسب المناطق، مثل طبق عصيدة "تكلا"، الكسكس بسبع خضار، طبق "إيمشيخن"أو "أوركمين"، وغيرها.

وجرت العادة على أن تدس نواة تمر في الطعام المقدم بهذه المناسبة، حيث يسود اعتقاد بأن من يعثر عليها سيكون محظوظا طيلة السنة الزراعية المقبلة، ويطلقون عليه اسم "أسعدي ناسكاس".