اسرائيل تقدم حزمة مساعدات بقيمة 90 مليون شاقل للقطاع الثقافي

حزمة المساعدات جاءت بسبب الاضرار التي تكبدها القطاع بسبب الموجة الخامسة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة المالية الاسرائيلية مع وزارة الثقافة والرياضة الاربعاء أنهما اتفقتا على تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 90 مليون شاقل الى قطاع الثقافة. في اطار حزمة المساعدات سيتم تقديم الدعم للممثلين، العاملين في المسرح، الفنانين المستقلين، دعم الفنانين الذين يظهرون في اطار السلة الثقافية وعروض الاطفال، المؤسسات الثقافية والقاعات الثقافية.

وافادت القناة الاسرائيلية 13 ان وزير المالية افيغدور ليبرمان ناقش التفاصيل مع وزير الثقافة حيلي تروفر، واتفق الاثنان على حزمة المساعدات التي ستقدم خلال شهري كانون ثاني/يناير وشباط/فبراير بسبب الاضرار التي تكبدها القطاع الثقافي بسبب الموجة الخامسة من فيروس كورونا. المساعدة ستقدم عن طريق دفعات للمؤسسات على الاستمرار بتشغيل العاملين وليس تعويضات مباشرة.

في اطار الحزمة سيتم تحويل 28 مليون شاقل الى المؤسسات الثقافية التي ستواصل تشغيل العاملين بصورة متواصلة وستستمر بالدفع للعاملين المستقلين على عروض واحداث الغيب. 10 مليون شاقل ستستغل للفنانين الذين يعملون في اطار السلة الثقافية وتكبدوا اضرارا بالغة بسبب الانخفاض الكبير بعدد العروض في المدارس وعموما. المساعدة ستنفذ من خلال شراء مضاعف للعروض من الفنانين بشكل فوري.

كما سيتم تحويل 50 مليون شاقل الى السلطات المحلية للأنشطة الثقافية في كل البلاد، من بينها 12 مليون شاقل سيتم تخصيصها للعروض في المراكز الثقافية في المدن، و38 مليون شاقل ستخصص عن طريق اختبارات السلة الثقافية في المدن التابعة لوزارة الثقافة. ميزانية صندوق الفنانين في ضائقة سيضاف اليها 6 ملايين شاقل.

وزير المالية ليبرمان قال :"نحن نعمل بهدف الحفاظ على استمرار عمل القطاع الاقتصادي، ونحن على اطلاع على الاضطرابات التي يعيشها الفنانون والعاملون في القطاع خلال الاسابيع الاخيرة. الخطة التي اقرت ستتيح للمؤسسات الثقافية الاستمرار والعمل مع الحفاظ على القيود، والعمل بصورة اوسع مع انخفاض حالات الاصابات".

واعتبر وزير الثقافة ان "حزمة المساعدات تعبر على أهمية الثقافة والتزامنا الى العاملين في قطاع الثقافة والحاجة لمساعدتهم في هذه الفترة الصعبة. قمنا قدر استطاعتنا مساعدة الفنانين المستقلين، والفنانون الذين يعملون على عروض للاطفال والعاملين على المسرح".