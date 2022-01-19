الأوركسترا الأندلسية الإسرائيلية تستضيف خمسة موسيقيين مغاربة لمدة عام

يعقوب بن سيمون "كنت أحلم منذ مدة، باستقطاب موسيقيين مغاربة على دراية بالموسيقى الأندلسية الكلاسيكية"

استقبلت الأوركسترا الأندلسية الإسرائيلية في أشدود، خمسة موسيقيين مغاربة وسيقضون عاما كاملا برفقة الفرقة، على الرغم من القيود التي يفرضها تفشي وباء كورونا، وستبدأ الفرقة جولتها اليوم الأربعاء، خلال الأشهر المنصرمة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست "أن "الموسيقيين المغاربة سيقضون في إسرائيل رفقة الفرقة عاما كاملا، من أجل تقديم خبرتهم الفنية للأوركسترا وإثراء التعليم الموسيقي للأعضاء، وخاصة الأصغر سنا منهم".

وتشمل الأوركسترا الأندلسية الإسرائيلية التي تضم حوالي 40 موسيقيا، مغاربة يعزفون على آلات مختلفة، وهم عبد الله أملي وهشام عيار وهشام مرجان ومحمد شفاري وعبد الفتاح العثماني.

وفي السياق قال المدير العام للأوركسترا يعقوب بن سيمون "كنت أحلم منذ مدة، باستقطاب موسيقيين مغاربة على دراية بالموسيقى الأندلسية الكلاسيكية. ليس لدينا هنا أي تدريب في هذا المجال". مشيرا إلى أن "هناك جيل من الموسيقيين جاء من المغرب والجزائر وهم الآن مسنون، أو أن العديد منهم قد توفوا". الهدف وراء الفكرة، أن يقوم أملي والموسيقيون المغاربة الآخرون بنقل معرفتهم بالموسيقي المحلية إلى أعضاء الأوركسترا التي تتخذ من أشدود (جنوب إسرائيل) مركزا لها.

ومن جهته قال عبد الله أملي أنه سمع بهذه الأوركسترا "لأول مرة، في الصويرة عام 2017". والتقى هشام مرجان بالمجموعة الإسرائيلية بطريقة مماثلة، وسمع الآخرون عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التلفاز أو الأصدقاء.

وسبق لهشام عيار أن عزز صفوف الأوركسترا الأندلسية الإسرائيلية في سلسلة من الحفلات الموسيقية في إسرائيل في 2018-2019.