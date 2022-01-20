بدعم امريكي، انطلاق مشروع ترميم فسيفساء مدينة وليلي الاثرية شمالي المغرب

مدينة وليلي الاثرية موجودة على قائمة "التراث الانساني العالمي" من قبل منظمة اليونسكو حيث ادرجت بها عام 1997

انطلق الخميس مشروع ترميم الفسيفساء الروماني للمدينة الاثرية وليلي الواقعة شمالي مدينة مكناس شمالي المغرب، والمصنفة "تراثا انسانيا عالميا" من قبل منظمة اليونسكو حيث ادرجت بالقائمة عام 1997، وأفاد موقع "هسبرس" ان افتتاح المشروع اجري بحضور وزير الشباب والثقافة المغربي محمد المهدي بن سعيد، والقائم بالأعمال لدى السفارة الامريكية بالمغرب ديفيد غرين.

وبحسب "هسبرس" ، فان الولايات المتحدة ساهمت بتمويل مشروع ترميم الفسيفساء من خلال مشروع السفراء للحفاظ على التراث الثقافي للسفارة الامريكية في المغرب، والمشروع يعتبر ثمرة شراكة بين قطاع الثقافة في المغرب وجمعية "إفكر" ووزارة الخارجية الامريكية بمنحة مالية قيمتها 190 ألف دولار.

وفي كلمته اعرب الوزير بن سعيد عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التي تربط المغرب والولايات المتحدة، موضحا ان الاعتراف الامريكي بالسيادة المغربية على الصحراء هو دليل على متانة وقوة هذه العلاقات على المستوى السياسي، واضاف بحسب "هسبرس" ان الشراكة تمتد ايضا في مجالات اخرى، من بينها مجال التراث والذي هو قطاع له اهميته

وأكد المسؤول الامريكي ديفيد غرين في كلمته على اهمية المشروع الثقافي، وصرح لهسبرس ان المساهمة الامريكية في المشروع والتي تصل الى مليوني درهم (190 الف دولار) "تهدف بالاضافة للمحافظة على التراث الثقافي، ايضا الى توفير فرص اقتصادية لسكان المنطقة من خلال مشاركة الحرفيين في الترميم، ومنحهم مهارات يمكن استغلالها مستقبلا في مناطق اخرى في المغرب".