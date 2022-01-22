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وفاة مخرج "باب الحارة" السوري بسام الملا عن عمر ناهز 66 عاما

i24NEWS

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سوريون يشاهدون مسلسل "باب الحارة" أو "باب الحارة" في صالون الأربعاء 10 تشرين الأول 2007 في دمشق. إنه المسلسل التلفزيوني الأكثر مشاهدة في العالم العربي بأسره
(AP Photo Bassem Tellawi)سوريون يشاهدون مسلسل "باب الحارة" أو "باب الحارة" في صالون الأربعاء 10 تشرين الأول 2007 في دمشق. إنه المسلسل التلفزيوني الأكثر مشاهدة في العالم العربي بأسره

"فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا"

أكدت نقابة الفنانين السوريين في دمشق، اليوم السبت، وفاة المخرج القدير بسام الملا عن عمر يناهز 66 عاما، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

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وقالت النقابة عبر صفحتها في "فيسبوك": "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء".

يشار أن الملا من مواليد عام 1956، وينتمي الملا إلى عائلة فنية عريقة، ووالده الممثل أدهم الملا، وأشقاؤه هم المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وفقا لموقع "الفن". متزوج وله ولدين أدهم وشمس الملا، وقد شاركا كممثلين في مسلسل باب الحارة.

ويذكر أنه قام بإخراج المسلسل الشهير "باب الحارة"، وهو واحد من أشهر المخرجين السوريين. كما أخرج الراحل عشرات البرامج الثقافية والتراثية والمسلسلات الدرامية، وأبرزها "ليالي الصالحية" و"كان يا ما كان" و"الخوالي" و"سوق الحرير".