العراق يستعيد 5 قطع أثرية نفيسة ضمن الجهود لاسترداد آثاره المنهوبة

تم الاستيلاء عليها في أعقاب عملية "عاصفة الصحراء" في تسعينيات القرن الماضي وظهرت في سوق الفن الدولي عام 1994

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن استعادة بغداد 5 قطع أثرية عراقية نفيسة من الولايات المتحدة الأمريكية ضمن جهود استعادة الآثار المهربة الى العراق. وأوضحت الوزارة العراقية في بيان، السبت، أن سفير العراق لدى الولايات المتحدة فريد ياسين تسلم خمس قطع اثرية سرقت خلال الثلاثين عاماً الماضية. وأشار البيان الى أن القطع المستردة تقدر قيمتها بمئات آلاف الدولارات.

وشدد السفير على أن "القطع هي جزء من تاريخ الشعب العراقي وتراثه، وستعرض في المتاحف العامة أمام أبناء الشعب العراقي لتزيد من تقديرهم لتاريخهم وثقافتهم.

وتم تسليم السفير العراقي قطعتين أثريتين جرى استردادهما من مايكل شتاينهارت إحداها لوحة عاجية يعود تاريخها الى ما بين 701-800 قبل الميلاد وهي تصور ابو الهول المجنح برأس بشري، والذي كان يستخدم لتزيين الأثاث الملكي فترة الملك سرجون الأول في نمرود، وتبلغ قيمتها 450 ألف دولار.

ويفيد موقع روسيا اليوم أنه تم الاستيلاء عليها في أعقاب عملية "عاصفة الصحراء" في التسعينيات من القرن الماضي وظهرت لأول مرة في سوق الفن الدولي عام 1994 فيما اشتراها شتاينهارت عام 2010.

أما القطعة الثانية فهي وعاء به زهرة صدفية، تبلغ قيمتها 200 ألف دولار، نهبت من نمرود، وهي مدينة تقع في شمال العراق، ويعود تاريخها إلى العصر الآشوري الحديث (911-612 قبل الميلاد)، قبل أن يتم الاتجار بها من قبل "داعش". وظهر هذا الوعاء الذهبي في سوق الفن الدولي لأول مرة بتاريخ 22 أكتوبر عام 2019، واشتراه شتاينهاردت بتاريخ 10 يوليو عام 2020.

أما القطع الأثرية الثلاثة الأخرى، فتشمل مجموعة من المخطوطات المندائية بقيمة 8500 دولار، وعلبتين اسطوانيتين لها أغطية منفصلة تبلغ قيمتها 15000 دولار للقطعة الواحدة.