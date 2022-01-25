طهران: الحكم بالسجن والغرامة لمغني إيراني بتهمة "إهانة علي خامنئي والدعاية ضد النظام"

احتج توماج صالحي على سياسات إيران في عدد من أعماله الفنية، من بينها أغنية "الحياة الطبيعية" و"ثقب الفأر"،

أعلن مغني الراب الإيراني توماج صالحي، عبر حسابه على "تويتر" أمس الاثنين، أن المحكمة حكمت عليه بغرامة والسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام بتهمة "إهانة المرشد الأعلى علي خامنئي والدعاية ضد النظام."

وأبدى المغني صالحي دهشته من قرار المحكمة الإيرانية، وقال "يا له من قرار ذكي، في الواقع يمكن أن يكون حطبا جديدا لأولئك الذين يشوهون صورتي".

وفي 14 من سبتمبر/أيلول العام الماضي، جرى اعتقال توماج صالحي بعد مداهمة منزله من قبل رجال الأمن في العاصمة طهران، وبعد أيام من الاعتقال جرى الإفراج عنه بكفالة، بسبب نشره أغنية ينتقد فيها قمع قوات الأمن للمتظاهرين خلال موجة احتجاجات شهدتها البلاد على مدى الفترة الماضية.

وكان توماج صالحي قد احتج على سياسات إيران في عدد من أعماله الفنية، من بينها أغنية "الحياة الطبيعية" و"ثقب الفأر"، وحظيت مقاطع الفيديو الخاصة به بالترحاب على نطاق واسع من قبل المستخدمين الإيرانيين.

ويتناول توماج صالحي في أغانيه قضايا مثل الإضرابات العمالية، والفساد الحكومي، والإعدام والسجن، وعقد الشراكة الذين وقعته إيران لمدة 25 عامًا مع الصين، و"تجاهل الفنانين لحالة المجتمع".

كما أصدر أغنية بعنوان "اتحدوا" بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس/آب الماضي.

وفي 17 من سبتمبر/أيلول الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية، قرار السلطات الإيرانية باعتقال توماج صالحي، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وكتبت المنظمة في حينها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" باللغة الفارسية إنه "يجب على السلطات الإيرانية الإفراج الفوري وغير المشروط عن توماج صالحي، فنان الاحتجاج ومغني الراب الذي تم اعتقاله لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير".

وكان توماج صالحي يشير في أغاني إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام والحكومة في أواخر ديسمبر/كانون الأول لعام 2017، وكانت بداية الاحتجاجات من مدينة مشهد شمال شرق إيران وثاني أكبر المدن بعد طهران.