الباحث حميد تشيش لـi24NEWS:"شارل دوفوكو اضطر لانتحال صفة حاخام يهودي ليدخل إلى مدينة فاس المغربية"

"نطمح إلى أن تكون توأمة بين جماعة المشور فاس الجديد، وبلدية إحدى المدن الإسرائيلية"

كشف السيناريست المغربي والباحث في التاريخ، حميد تشيش، لـ i24NEWS عن المنزل الذي استضاف الرحالة والمستكشف الفرنسي شارل دوفوكو، والذي يتواجد بالضبط في زقاق "درب الفوقي" بحي الملاح، بمدينة فاس (أقصى شمال المغرب) والذي مرت فيه مجموعة من الأحداث التاريخية الهامة، بحكم محاداته لسور القصر الملكي.

وأكد تشيش أن " دوفوكو مستكشف وجواب للأقطار، كانت حياته مليئة بالمغامرات، وكان ضابطا في الجيش الفرنسي، وعين بالجزائر، وكانت له رغبة في الهجرة والتجوال، فقدم استقالته، وقرر زيارة المغرب الذي كان مجهولا بالنسبة له آنذاك، فالتقى بأحد أصدقائه اليهود وهو موردخاي أبي سرور، الذي كان حاخاما في الجزائر، واقترح على دوفوكو تعلم اللغة العربية والعبرية، والاطلاع على عادات المسلمين واليهود المغاربة، وأن ينتحل صفة 'حاخام يهودي'، لزيارة المغرب، لكي ينجو من بعض الأخطار التي قد تهدد حياته إذا تقدم في رحلته بصفته المسيحية آنذاك، بحكم أن المغرب كان يعرف بعض الاضطرابات، خاصة وأن الجزائر كانت تحت الاحتلال الفرنسي، والمغرب فرضت عليه آنذاك معركة إيسلي سنة 1844 من طرف الفرنسيين، و1860 من طرف الإسبان، فكانت حزازات من العنصر المسيحي".

وأشار تشيش أن "دوفوكو اضطر لانتحال صفة حاخام يهودي باسم 'جوزيف أليمان'، وانطلقت رحلته رفقة صديقه أبي سرور، من مدينة طنجة (شمال المغرب) ، في 20 حزيران/يونيو سنة 1833، واجتازوا مجموعة من القرى إلى أن وصلوا إلى فاس في 11تموز/يوليو من نفس السنة، ولما كان في طنجة سلمه أحد معارفه اليهود رسالة باسم أحد اليهود الوسطاء التجاريين الذي كان يقطن هذا المنزل، الذي يعود في الأصل إلى عائلة دافيد بن سيمون، ولابن عمه مخلوف بن سيمون".

وأضاف تشيش أن "دخول دوفوكو وصديقه إلى فاس كان عبر 'باب الساكمة' ، ومن هناك اجتازوا باب السمارين وفاس الجديد، إلى أن سلموا الرسالة لابن سيمون، فكان وصولهم سهلا وسلسا للمنزل الذي استضافت فيه عائلة بن سيمون الرحالة وصديقه، بحيث اعتاد دوفوكو أن يراقب من خلال النافذة زقاق الحي، ويدون مجموعة من الملاحظات على المارة وسكان الحي، وكان له منظار صغير يرصد به أحول الطقس، ويراقب به النجوم من على سطح المنزل".

ولفت تشيش إلى أن " دوفوكو دون في كتابه 'Reconnaissance au Maroc'، رحلته في المغرب والتي استمرت إلى الصحراء، وتكلم عن أحوال حي الملاح، وعن المدينة القديمة بفاس، وكان مقام دوفوكو ومردخاي، سيكون قصيرا في الملاح"، مضيفا أن "دوفوكو ذكر في كتابه أن مدينة فاس معروفة وترد عليها أخبار في العديد من الكتب، وأنه لن يعطي أكثر مما كتب عليها في السابق، إلا أن مقامه سيطول بالمدينة لأنه كان يريد أن يستأنف رحلته من فاس إلى زعير والمناطق المجاورة لها، مما اضطره للبحث عن مرشد لكي تمر الرحلة في سلام، وتمكن فوكو من العثور على المرشد، لكن مكث في فاس نظرا لتزامن شهر رمضان مع رغبته في إكمال السفر".

كما وجه رئيس بلدية المشور فاس الجديد عصام الفيلالي حموز ، بمدينة فاس، عبر قناة i24NEWS دعوة لليهود من مختلف بقاع العالم لزيارة حي الملاح، الذي يعتبر تراثا حضاريا كبيرا، وعُرف بتواجد اليهود المغاربة فيه منذ قرون خلت، مؤكدا على أن "العلاقة بين اليهود المغاربة و أبناء المشور فاس الجديد هي علاقة تاريخية قديمة، لأنهم يعتبرون سفراء مغاربة خارج المملكة، نظرا لارتباطهم الوثيق ببلد المنشأ، وبملوك المغرب"، مشيرا إلى أن "أغلبية اليهود يأتون لجماعة المشور لأنهم ولدوا هنا، ويأتون لزيارة الحي، ليتذكروا المكان الذي ولدوا فيه"، مضيفا "نطمح إلى أن تكون توأمة بين جماعة المشور فاس الجديد، وبلدية إحدى المدن الإسرائيلية".

ومن حسن الصدف أن المنزل الذي استضاف دوفوكو هو نفس المنزل الذي ترعرع فيه رئيس بلدية المشور فاس الجديد، وسكنه من قبل حاخام مغربي، وكان يقيم الصلاة فيه كل يوم سبت، بحكم تواجد كنيس صغير داخل البيت.