ايرادات فيلم سبايدرمان تحقق 11 مليون دولار خلال عطلة نهاية الاسبوع

الفيلم من بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس

يستمر فيلم "سبايدرمان: نو واي هوم" في تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع واحتفظ فيلم الإثارة (سكريم) "الصرخة" بالمركز الثاني مسجلا 7.3مليون دولار، الفيلم من بطولة جينا أورتيجا ونيفي كامبيل وديفيد أركيت وميليسا باريرا ومن إخراج مات بتينيلي وتيلر جيليت

"سبايدرمان:لا عودة إلى الديار‏" هو فيلم بطل خارق أمريكي مبني على شخصية سبايدرمان من مارفل كومكس، وشارك في إنتاجه كولومبيا بيكتشرز و مارفل ستوديوز ووزعته سوني بيكتشرز روليزس، والفيلم من بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس. حسب موقع سكاي نيوز عربية.

واحتفظ فيلم الإثارة (سكريم) "الصرخة" بالمركز الثاني مسجلا 7.3مليون دولار، الفيلم من بطولة جينا أورتيجا ونيفي كامبيل وديفيد أركيت وميليسا باريرا ومن إخراج مات بتينيلي وتيلر جيليت، فيما احتفظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينج 2) بالمركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 4.8 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع الفيلم الرومانسي (ريديمنج لوف) بإيرادات بلغت 1.9 مليون دولار.، الفيلم من بطولة أبيجيل كوين وتوم لويس وفامك جانسن ومن إخراج دي.جيه. كاروسو.