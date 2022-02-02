قلت الهولوكوست" لا يتعلق بالعرق، بل بوحشية الإنسان تجاه الإنسان، بينما كان من واجبي أن أقول إنها نتيجة الأمرين

تم الإعلان عن إيقاف الممثلة الأمريكية ووبي غولدبرغ الثلاثاء لمدة أسبوعين، عن تقديم البرنامج الحواري على شاشة ABC News على خلفية تصريحها أن الإبادة الجماعية النازية لنحو ستة ملايين يهودي "لا تتعلق بالعرق".

وعلى الرغم من اعتذار مقدمة برنامج "The View" ، قالت رئيسة ABC News كيم جودوين إنها ترى أن ذلك لم يكن كافيًا. وقالت جودوين في بيان نُشر على حساب العلاقات العامة بالقناة التلفزيونية على تويتر: "إني أعلق في الحال ووبي غولدبرغ عن عملها لمدة أسبوعين لتعليقاتها الخاطئة والمؤذية".

وأضافت جودوين: "حين اعتذرت ووبي، طلبت منها أن تأخذ وقتًا للتفكير فيما قالت وفي انعكاسات تعليقاتها". فما كان من الشخصية التلفزيونية الحائزة على جائزة الأوسكار في برنامج "The View" على قناة ABC إلا أن قالت "إن الهولوكوست شاركت فيه "مجموعتان من البيض".

وكتبت غولدبرغ في اعتذار على تويتر في وقت متأخر من يوم الإثنين "في عرض اليوم، قلت إن الهولوكوست" لا يتعلق بالعرق، بل بوحشية الإنسان تجاه الإنسان، بينما كان من واجبي أن أقول أنها نتيجة الأمرين". وأضافت السيدة البالغة من العمر 66 عامًا: "طالما دعمت الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم ولن يتغير ذلك أبدًا. أنا آسفة عن الضرر الذي سببته".

وتتابعت الانتقادات في أعقاب تعليقات غولدبرغ، وبينت هذه أن العرق كان محوريًا في الإبادة الجماعية، حيث اعتقد النازيون أنهم عرق رئيسي.

وكتب جوناثان جرينبلات، رئيس رابطة مكافحة التشهير، على تويتر: "لا WhoopiGoldberg، # الهولوكوست متعلق بإبادة النازية الممنهجة للشعب اليهودي - لاعتباره عرقًا أدنى". وأضاف "لقد جردوهم من إنسانيتهم واستخدموا هذه الدعاية العنصرية لتبرير الإجهاز على ستة ملايين يهودي. تشويه الهولوكوست أمر خطير".

من جانبه، نشر متحف الهولوكوست الأمريكي على تويتر أن "العرق كان مركزياً للأيديولوجية النازية". وأضاف "لم يتم تعريف اليهود من خلال الدين بل العرق. المعتقدات العرقية النازية غذت الإبادة الجماعية والقتل الجماعي" دون أن تتم الإشارة إلى تصريحات غولدبيرج.