إسرائيل: اكتشاف عظمة لطفل عاش قبل مليون ونصف عام

أهمية الاكتشاف اشارته الى ان الانسان القديم خرج من افريقيا خلال أكثر من موجة

كشف بحث أكاديمي جديد لباحثين إسرائيليين وامريكيين ان انتشار الانسان من افريقيا الى أنحاء العالم لم يكن حدثا لمرة واحدة بل حدث على عدة موجات، واستعرض البحث عظمة انسان عمرها مليون ونصف المليون عام وهي أقدم اكتشاف للإنسان القديم في إسرائيل، جاء هذا بحسب النشر في القناة الإسرائيلية (12).

ويشار الى انه شارك في البحث باحثون من جامعة بار ايلان، كلية كريات اونو وجامعة تلوسا في الولايات المتحدة وسلطة الاثار الإسرائيلية، وتم نشره اليوم في المجلة العلمية “Scientific Reports"

ووفقا لاكتشافات احفورية وابحاث الحمض النووي، بدأ التطور البشري في افريقيا قبل 6 ملايين عام، وقبل مليوني عام بدأ الانسان القديم بالهجرة من شمال افريقيا والانتشار في انحاء اوراسيا. هذه الرحلة تعرف على انها "الخروج من افريقيا". احدى المواقع المركزية في العالم التي تجول فيها الانسان كان موقع "عوفديا" في غور الأردن حيث تم هناك العثور على العظمة. موجة الخروج الأولى من افريقيا وصلت الى جورجيا وسط اسيا قبل 1.8 مليون عام، والموجة الثانية مرت من موقع "عوفديا" في غور الأردن قبل 1.5 مليون عام.

يعتبر الموقع "ما قبل التاريخ" في غور الأردن ذي أهمية أثرية وتطورية كبيرة جدا، لأنه احد الأماكن القليلة في العالم التي حافظت على بقايا النشاط البشري بعد الخروج من افريقيا. الموقع يعتبر الموقع الثاني الاقدم خارج افريقيا بعد ’دمنستي’ في جورجيا. وبدأت الحفريات فيه في سنوات الستين من القرن الماضي وتجددت مؤخرا.

وخلال إعادة تشكيل عظام الكائنات الحية من "حفريات شتكلس" من سنوات الستين، وهي عظام مخزنة بالمجموعات الطبيعية في الجامعة العبرية، نجحت بروفيسور مريم بلمكر وهي عالمة حفريات من جامعة تولسا بالولايات المتحدة بتحديد عظمة لعامود فقري للانسان، وبعدها اكتشف ان عمر هذه العظمة مليون نصف المليون عام.

وأوضحت بروفيسور ايلا بين، رئيسة قسم العلاج الرياضي في كريات اونو :"التحليل الذي قمنا به يظهر أن الفقرة من موقع ’عوفديا’ كانت تابعة لانسان بدائي (نياندرتال)بجيل 6 الى 12 عاما، وكان أطول من جيله وفي حال وصل سن البلوغ كان سيصل طوله الى 180 سم".

وأضافت :" ان الفقرة تشير الى وجود أكثر من نوع من نياندرتال بنفس الوقت خارج افريقيا بتلك الفترة (جورجيا وإسرائيل) وهذا الأمر يؤكد أن الخروج من افريقيا حدث على ما يبدو أكثر من مرة" وأشار د. الوش برش باحث في علم التشريح والتطور من جامعة بار ايلان ان "الانسان الذي تواجد في الموقع بغور الأردن يختلف عن الانسان بجورجيا وذلك بحسب الاختلاف في الفقرة".

وخلص د. بروش"في الفترة التي يطلق عليها العصر الجليدي السفلي، نحن نميز على الأقل نوعين للإنسان القديم خارج افريقيا. كل موجة هجرة جاء بها نوع انسان جديد، من ناحية المظهر ومن ناحية طريقة صنع ادواتهم الحجرية أو في المكانة البيئية التي اختاروا العيش بها".