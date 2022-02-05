تخريب لوحة فنية تكرم الأمير عبد القادر الجزائري بفرنسا

غضب في بلدة أمبواز بفرنسا بعد تخريب لوحة فنية تكرم الأمير عبد القادر الجزائري

أثار تخريب لوحة فنية لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر قبل تدشينها السبت سخطا وتنديدا واسعا في بلدة أمبواز الفرنسية حيث تم اعتقال الأمير مع عدد من أفراد عائلته من 1848 إلى 1852.

وجاء العمل الفني الموسوم "ممر عبد القادر" باقتراح من المؤرخ بنجامان ستورا بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر عبر تقريره عن "قضايا الذاكرة المتعلقة بالاستعمار وحرب الجزائر" الذي سلم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كانون الثاني/يناير 2021.

وقبيل حفل التدشين، اكتشف المارة والحاضرون ان اللوحة الفنية للأمير المنحوتة على صفيحة حديدية من إنجاز الفنان ميشال أوديار، تعرضت للتخريب وأصيب الجزء السفلي منها بأضرار كبيرة.

وصرح رئيس فرقة الدرك هوج لويز لوكالة فرنس برس ان "اللوحة كانت في حالة جيدة منذ وضعها قبل عشرة أيام. وعاينت الشرطة هذا الصباح التخريب من دون تسجيل أي تبن للعملية". وأشار إلى أن شرطة البلدية لاحظت الضرر بعد الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

واعلن النائب العام لمدينة تور غريغوار دولان، فتح تحقيق في "تخريب خطير لملك المصلحة العامة وملكية شخص عمومي".

بدوره، شجب وزير الداخلية جيرالد دارمانان "هذا العمل الغبي للغاية"، وأضاف أن "تنامي الأعمال المعادية للدين ليس مؤشرا جيدا إلى صحة المجتمع الفرنسي".

وأبدى الفنان ميشال أودريار أسفه لرؤية عمله محطما جزئيا. وقال "هذا تخريب مع سبق الإصرار والترصد. تحتاج إلى قاطعة كهربائية لقطع وثني الحديد، هذا عمل جبان لا يحمل أي توقيع".