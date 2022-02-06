الكويت تحظر عرض فيلم "ديث أون ذا نايل" بطلته إسرائيلية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد، منع عرض الفيلم، الذي من المقرر أن يبدأ عرضه هذا الشهر

أفادت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأحد، أنه تم منع عرض فيلم "ديث أون ذا نايل" المستوحى من رواية أغاثا كريستي، والذي تشارك فيه الممثلة الإسرائيلية غال غادوت.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد، منع عرض الفيلم، الذي من المقرر أن يبدأ عرضه هذا الشهر في صالات السينما في الولايات المتحدة، من دون أن توضح سبب المنع.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة القبس الكويتية، إن المنع جاء بعد مطالبة بحظر عرض الفيلم لأن بطلته غال غادوت دافعت عن الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف 2014، والتي كانت قد أسفرت عن مقتل 2251 فلسطينيا بينهم 551 طفلا، وجهت الممثلة الإسرائيلية على صفحتها على فيسبوك تحية إلى الجيش الإسرائيلي وهاجمت حركة حماس.

وتتمتّع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة الى حد ما تختلف عن الدول الخليجية النفطية الاخرى. ولا تزال ترفض التطبيع دعما منها للقضية الفلسطينية.

وكانت الكويت استدعت في ايار/مايو 2021، سفير تشيكيا بعد قيامه بنشر ملصق على الانترنت يعبّر فيه عن دعمه لإسرائيل، ما دفعه للاعتذار خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل وقعت في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات، في خطوة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها ب"طعنة في الظهر".

و يذكر أن الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان و المغرب أخيراً.