سلطنة عُمان: فرض غرامة مالية على مخالفي قواعد ارتداء"الدشداشة"لمواجهة التغيرات والمحافظة على التراث

وضعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مواصفات محددة تشترط ارتدائها وعدم إدخال أي تغييرات عليها

قررت حكومة سلطنة عُمان فرض غرامة مالية على كل من يخالف أحكام ارتداء "الدشداشة" المحلي بحيث لا تتجاوز قيمتها ألف ريال عماني، على ان تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ووضعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مواصفات محددة تشترط ارتداء "الدشداشة" وعدم إدخال أي تغييرات عليها والمحافظة على التراث العماني.

وبهذا القرار اكم يعد ممكنا في عُمان إدخال تغييرات على "الدشداشة" البيضاء التي يرتديها الرجال تحت طائلة دفع غرامة مالية، بعد قرار حكومي أوائل الشهر الجاري للحفاظ على هذا الموروث، أثار استغرابا في السلطنة.

وفي شوارع الدولة الخليجية، يرتدي العمانيون الزي التقليدي الذي يتألف من دشداشة طويلة بلا ياقة بالإضافة إلى غطاء رأس يختلف عن بقية دول الخليج ويطلق عليه اسم "المِصَر"، وهي عمامة تلف بشكل خاص بألوان مختلفة للعمل الحكومي وغيره.

وكان وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف أصدر في بداية كانون الثاني/يناير قرارا متعلقا بالدشداشة العمانية، ينص على "حظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيء إلى الهوية العمانية".

من جهته، أكد مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس أن المواصفات المحددة التي وضعتها الوزارة تشترط "أن تكون الدشداشة دون ياقة، وأن تكون حياكة القطع الرئيسة المكونة للدشداشة خارجية وظاهرة للعين، واستخدام قماش من لون واحد".

وكانت السلطات حذرت مرات عدة العام الماضي من "عدم المساس والاساءة أو القيام بالتجاوزات التي تسيء للملابس والأزياء العمانية التقليدية" من خلال خياطة أو رسم أو طباعة شعارات أو العلامات التجارية لأندية خارجية أو وضع رسوم مخالفة للذوق العام عليها "أو من خلال الدمج بين تصاميم بين الكمة والمصر والعباءة بأشكال ونماذج تخل بمظهر هذه الأزياء العمانية التقليدية".

ولقي القرار تأييدا من شريحة من العمانيين الذين اعتبروا أنه يأتي "للدفاع" عن الدشداشة والهوية العمانية.