ضبط الاف القطع الاثرية بحوزة تاجر آثار في الضفة الغربية

الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة تضبط تاجر الاثار بعد تحقيق استخباراتي وتضبط بحوزته الاف القطع النادرة

اعتقلت الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية اليوم مشتبها بالمتاجرة بالآثار من قرية كفر قليل بمنطقة نابلس ، وجاء العملية بعد تحقيق استخباراتي، وضبطت بحوزة المتهم آلاف القطع النادرة التي تقدر بمئات الاف الشواقل، من بينها عملات نادرة من بداية ظهور العمله في المنطقة.

وذكرت الادارة المدنية في بيانها ان بالقطع التي ضبطت كانت قطع أثرية من الفترة الفارسية، والفترة الهيلينية وعملات من فترة الثورة الكبرى في القرن الاول الميلادي، كما تمت مصادرة معدات استخدمها المشتبه بسرقة الاثار، ونقل تاجر الاثار للتحقيق معه من قبل محققين في مركز قيادة الأثار في الادارة المدنية وسيتم العل هذه الايام على تقديم لائحة اتهام بحقة قبل عرضه امام النيابة العسكرية.

وصرح رئيس الادارة المدنية العميد فارس عطيلة بانه "بعد انتهاء عملية طويلة ومعقدة ضبطت الاف القطع لاثرية النادرة التي سرقت من جانب سارق الاثار" وشدد عطيلة على ان الحديث يدور عن عملية هامة تشكل قطعا لسلسلة سرقة الاثار في الضفة الغربية.