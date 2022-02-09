معرض حول موقع ستونهنج يظهر "عالما مترابطا" قبل 4500 عام

الموقع يعود الى عصور ما قبل التاريخ وهو ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

يروي موقع ستونهنج البريطاني الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مصير مئات الأشخاص الذين جاؤوا لبناء هذا المعبد الشمسي قبل 4500 عام، وذلك في سياق معرض جديد حول هذا الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في بريتيش ميوزيوم.

البوابتان الرئيسيتان انشئتا بحيث يمكن رؤية الشمس تشرق من خلال إحداهما في 21 حزيران/يونيو، وهو أطول يوم في السنة، وتغيب من خلال البوابة الأخرى في 21 كانون الأول/ديسمبر، وهو أقصر يوم في السنة.

وما يزيد الغموض الذي يكتنف هذا المكان الذي ساهم في تغذية أساطير لا تعد ولا تحصى، تحديد علماء آثار أن عددا كبيرا من الحجارة جلب من موقع يبعد أكثر من 250 كيلومترا من ستونهنج.

وتنتشر آثار العصر الحجري الحديث في منطقة جنوب غرب إنكلترا مثل نصب "وودهنج" وهو عبارة عن بقايا هيكل دائري مصنوع من جذوع أشجار، و"ويست كينيت لونغ بارو" وهو خمس غرف دفن مصنوعة من الحجر و"إيفبوري ستون سيركل" وهو أكبر بثلاث مرات من ستونهنج مع حجارة يصل وزنها إلى 100 طن وخندق مائي بعمق 9 أمتار.

وتأمل المنطقة في الاستفادة من التغطية الإعلامية للمعرض لجذب الزوار مجددا. وقبل الجائحة، كان مليون شخص يزورون ستونهنج سنويا. وفي سعي لوضع ستونهنج في سياقه العالمي، سيجمع بريتيش ميوزيوم 430 قطعة معارة من 35 مجموعة.

ورغم أن ستونهنج فقد استخدامه الاصلي بعد 100 عام من بنائه، فإن المكان لم يفقد سحره مطلقا. واليوم، يجتمع آلاف الأشخاص في الموقع للاحتفال بالانقلابين الشتوي والصيفي.