عازف أفغاني ينشر موسيقى بلاده في العالم بعيدا من طالبان

تعيش أفغانستان أزمة إنسانية كبيرة، كما تواجه ثقافتها الغنية تهديدا مع سقوط البلاد مجددا في قبضة حركة طالبان

منذ انسحاب القوات الغربية من أفغانستان وعودة طالبان إلى السلطة في الصيف المنصرم، لا تعيش الموسيقى الأفغانية، التقليدية أو الشعبية، إلا من خلال محبيها المنفيين في الخارج من بينهم همايون ساخي الذي بعث حياة جديدة في آلة الرباب الموسيقية الوترية التي يعود أصلها إلى آلاف السنين.

ولد همايون ساخي (أحد أشهر عازفي آلة الرباب المعروفة أيضا باسم "ره وا فو" في العالم في كابول) وغادر أفغانستان مع أسرته في عام 1992 هربا من الفوضى التي أعقبت الانسحاب السوفياتي، ليستقر في باكستان ثم انتقل إلى مدينة فريمونت المعروفة بجاليتها الأفغانية الكبيرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وأنشأ أكاديمية لتعليم العزف على الرباب.

وشارك ساخي في حفل موسيقي بعنوان "أغاني الأمل" في مركز باربيكان نظمته قناة أفغانستان الدولية، وهي قناة مقرها لندن أنشأتها شركة "فولانت" الإعلامية التي تدير أيضا قناة باللغة الفارسية للإيرانيين.

وتعيش أفغانستان أزمة إنسانية كبيرة، كما تواجه ثقافتها الغنية تهديداً منذ العام الماضي مع سقوط البلاد مجددا في قبضة حركة طالبان التي حظرت كل أشكال الموسيقى غير الدينية خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001.

في حين لم تصدر الحكومة الإسلامية الجديدة أي أحكام بعد في هذا الشأن، إلا أنها لا تزال تعتبر الاستماع إلى الموسيقى غير الدينية مخالفاً لرؤيتها إلى الشريعة الإسلامية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من طالبان يحطمون آلات موسيقية ويحرقونها. كما سلك موسيقيون محليون كثر طريق الهجرة.

منذ 2001، إثر تولي حكومة مدعومة من الغرب الحكم، ازدهر قطاع الإعلام في البلاد، ومعه الإنتاج الموسيقي، لدرجة أن برنامج المواهب "ذي أفغان ستار" أصبح من أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدة في البلاد.