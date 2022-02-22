الامارات: "متحف المستقبل" المستقبل لا يُنتظَر المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم

"المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه المستقبل لا يُنتظَر المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم"

عند زيارة "متحف المستقبل" في الامارات سيكون أول ما يجذب انتباهك حتى قبل دخول المبنى تلك الجمل المكتوبة بخط الثلث العربي التي تزين واجهة متحف المستقبل الممتدة على مساحة 17 ألف متر مربع والمضاءة بـ14 ألف متر من خطوط الإضاءة، "المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيّله وتصميمَه وتنفيذَه. المستقبلُ لا يُنتظَر، المستقبلُ يمكن تصميمهُ وبِناؤه اليوم".

وتتزين واجهة المتحف المستقبل بثلاث جملة ملهمة لبناء المستقبل للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل لغة راقية وتعبر عن أهداف ثمينة، وطموحات لا حدود لها، وتلك الجمل هي:

- "لن نعيشَ مئاتِ السنين، ولكن؛ يمكنُ أن نبدعَ شيئاً يستمر لمئاتِ السنين" و"المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيّله وتصميمَه وتنفيذَه. المستقبلُ لا يُنتظَر، المستقبلُ يمكن تصميمهُ وبِناؤه اليوم" و"سرُّ تجدد الحياةِ، وتطوّرِ الحضارةِ، وتقدّمِ البشريّةِ هو في كلمة واحدةٍ؛ الابتكار".

يعد متحف المستقبل أحدث جهود الإمارات ومبادراتها الملهمة في النهوض باللغة العربية وإحياء فن الخط العربي وحمايته وتنميته.

ويأتي افتتاح متحف المستقبل بعد نحو شهرين من نجاح الإمارات بالتعاون مع عدد من الدول العربية في إدراج ملف الخط العربي في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، وإطلاق "إعلان الإمارات للغة العربية" الذي يمثل خارطة طريق شاملة تغطي جميع المجالات المرتبطة باللغة العربية، وتتويج الفائزين بجائزة البردة، التي يدخل ضمن فئاتها الخط التقليدي والخط الحديث.

كما يأتي افتتاح متحف المستقبل بعد نحو 4 شهور من إطلاق المجلدات الـ17 الأولى من "المعجم التاريخي للغة العربية"، وهو المشروع اللغوي الكبير الذي يؤرّخُ للمرة الأولى لمفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر 17 قرناً ماضية.

وتتناثر حروف لغة الضاد على واجهة المتحف من مختلف أوجهه في انسيابية ورشاقة لترسم بشكل بديع لوحة فنية مبتكرة تضم ثلاث جمل ملهمة لبناء المستقبل للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعكس رؤيته لمستقبل دبي والإنسانية.

وأبدع الفنان الإماراتي مطر بن لاحج في تصميم كتابة تلك الجمل على واجهة المتحف، مستخدماً خط الثلث العربي المعروف بجمالياته وروعة حروفه، ليبرز ما يمتاز به الخط العربي من جماليات استثنائية من خلال حروفه التي تجعله الأكثر انسيابية والأكثر ثراءً جمالياً والأكثر تطويعاً من بين لغات العالم أجمع.

واستغرق عمل بن لاحج على التصميم أكثر من 4 أشهر، مزج خلالها موهبته الفنية بخبراته في العمارة والتصميم ووعي العلاقة بين الكتلة والفراغ، وخامات البناء من معدن وزجاج.