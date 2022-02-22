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الأمطار تكشف عن عمود رخامي لكنيسة بيزنطية قديمة بشاطئ إسدود جنوب إسرائيل

i24news

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للتوضيح- منظر جوي لبقايا مجمع كنسي كبير عمره 1300 عام في الجليل الإسرائيلي، في ضواحي كفركاما، كشفت عنه سلطة الآثار الإسرائيلية في 28 يوليو، 2020.
Alex Wiegmann/Israel Antiquities Authorityللتوضيح- منظر جوي لبقايا مجمع كنسي كبير عمره 1300 عام في الجليل الإسرائيلي، في ضواحي كفركاما، كشفت عنه سلطة الآثار الإسرائيلية في 28 يوليو، 2020.

"ليس من المستبعد أن يكون العمود الذي تم الكشف عنه يعود إلى كنيسة قديمة موصوفة على خريطة مادبا"

كشفت جولة عادية قام بها شرطيان إسرائيليان، الأسبوع الماضي، شمال قلعة إسدود يام، بعد عدة أيام ماطرة، عن مكتشف أثري عبارة عن عمود رخامي يعود لكنيسة بيزنطية شيدت في المنطقة قبل مئات السنين، وفق النشر في موقع كان الإخباري.

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وقال الشرطيان إنهما لمحا شكلاً ما يلمع طرفه، مطمورًا تحت الرمال، وما إن اقتربا حتى تمكنا من تحديد هوية ذلك الشكل. وقاما بعد ذلك، باستدعاء مفتشي سلطة الآثار الذين سعدوا بمعرفة أنه عمود رخامي قديم. وكشف فحص التنقيب أن العمود الرخامي هو من بقايا كنيسة بيزنطية كانت موجودة في الموقع منذ حوالي 1500 عام.

وأشاد مدير سلطة الآثار، إيلي إسكوزيدو، بيقظة الشرطيين، وقال إنه يبدو أن الرمال انحسرت عن العمود بفعل الأمطار التي تواصلت لأيام في المنطقة مؤخرًا. وقال "أي اكتشاف من هذا القبيل يضيف قطعة أخرى إلى فهم اللغز الثقافي لأرض إسرائيل في العصور القديمة". وحث الجمهور على الانتباه والإبلاغ بعد هطول الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى ظهور مزيد من الأدلة إلى السطح.

يشار إلى أن سدود يام، الواقعة في المنطقة الساحلية الجنوبية لمدينة أشدود، حول منطقة الحي الحادي عشر اليوم، كانت تعتبر من أهم المدن الساحلية في العصر البيزنطي، وفيها مباني عامة، بما في ذلك كنائس. وقال آفي ليفي، عالم الآثار في منطقة أشكلون/عسقلان التابعة لهيئة الآثار الإسرائيلية: "ليس من المستبعد أن يكون العمود الذي تم الكشف عنه يعود إلى كنيسة قديمة موصوفة على خريطة مادبا".