علماء الآثار يعثرون على مزار عمره 9000 عام في صحراء الأردن

قرب الموقع من الفخاخ يشير إلى أن السكان كانوا صيادين متخصصين وأن المصائد كانت مركز حياتهم الثقافية والاقتصادية

أعلن فريق من علماء الآثار الأردنيين والفرنسيين يوم الثلاثاء عن اكتشاف مزار عمره ما يقرب من 9000 عام في موقع من العصر الحجري الحديث في صحراء الأردن الشرقية، حسب النشر في فيوتشر نيوز.

وأدهش المزار العلماء لكونه يقف هناك بحال جيدة، فقد قال عالم الآثار الأردني وائل أبو عزيزة، المدير المشارك للمشروع، "الموقع فريد، أولاً بسبب حالة الحفاظ عليه. عمرها 9000 عام وكان كل شيء على ما يرام تقريبًا". ووجد داخل الضريح حجران واقفان منحوتان يحملان أشكالًا مجسمة، أحدهما مصحوب بتمثيل "طائرة ورقية الصحراء" ، بالإضافة إلى مذبح وموقد وأصداف بحرية ونموذج مصغر لمصيدة الغزلان.

وقال الباحثون في بيان إن الضريح "يلقي ضوءًا جديدًا بالكامل على الرمزية والتعبير الفني وكذلك الثقافة الروحية لهذه المجموعات السكانية من العصر الحجري الحديث التي لم تكن معروفة حتى الآن".

تم العثور على مجمع الطقوس في موقع معسكر من العصر الحجري الحديث بالقرب من الهياكل الكبيرة المعروفة باسم "الطائرات الورقية الصحراوية"، أو الفخاخ الجماعية التي يعتقد أنها استخدمت في صيد الغزلان البرية للذبح. وتتكون هذه المصائد من جدارين حجريين طويلين أو أكثر يتقاربان نحو سياج وتنتشر عبر صحاري الشرق الأوسط.

وأفاد بيان "إن قرب الموقع من الفخاخ يشير إلى أن السكان كانوا صيادين متخصصين وأن المصائد كانت “مركز حياتهم الثقافية والاقتصادية وحتى الرمزية في هذه المنطقة الهامشية".

ضم الفريق علماء آثار من جامعة الحسين بن طلال الأردنية والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى. تم التنقيب في الموقع خلال موسم الحفر الأخير عام 2021.