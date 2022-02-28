العراق يعرض قطعا أثرية رممت بعد تدميرها على يد تنظيم "داعش" في مدين الحضر

مدينة"عاصمة أول مملكة عربية وتحمل جذور المدن العربية الاسلامية" وهي المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو

كشف العراق مؤخرا النقاب عن ثلاث قطع أثرية (عبارة عن وجهين بشريين وتمثال) تم ترميمها في مدينة الحضر التاريخية العائدة لأكثر من ألفي عام والتي صور تنظيم "داعش" قبل نحو سبع سنوات فيديوهات تدميرها على يد عناصره إبان سيطرته على شمال البلاد.

وفق اليونيسكو كانت مدينة "عاصمة أول مملكة عربية وتحمل جذور المدن العربية الاسلامية" وهي المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، كانت بين أولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتطرف خلال هجومه في العراق.

وتحمل آثار المدينة التي تأسست 200 عام قبل الميلاد وازدهرت في القرن الثالث بعد الميلاد، طابع "الهندسة الإغريقية والرومانية بعناصر تزيين ذات جذور شرقية"، وفق اليونسكو. وأدرجت كذلك على قائمة "التراث المهدد بالخطر" في العام 2015.

ودمّر تنظيم الدولة الاسلامية قبل أن يتمّ دحره في العام 2017 مواقع أثرية مهمة في الموصل ونينوى، لا سيما مدينة نمرود الاثرية التي يعود تاريخها الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وكانت تعد درة الحضارة الآشورية.

ونشر تنظيم الدولة الاسلامية مطلع آذار/مارس 2015 فيديوهات تظهر تدميره لآثار مدينة الحضر. وقال مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في وزارة الثقافة علي عبيد شلغم إن التنظيم المتطرف "دمّر كل شيء مهم في هذه المدينة، لكننا تمكننا من القيام بأعمال الصيانة".