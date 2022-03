مصر: الكشف عن آبار أثرية وأوان فخارية في شمال سيناء على طريق حورس القديم

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة تل الكدوة شمال سيناء، برئاسة رمضان حلمي مدير منطقة آثار شمال سيناء ورئيس البعثة، في الكشف عن مجموعة آبار مياه طريق حورس المفقودة، والتي ترجع إلى العصور الفرعونية، وذلك ضمن مشروع تنمية سيناء 2021-2022.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .