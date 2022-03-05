كنيس "مئير طويق" في العراق مهدّد بالإندثار بعاملي الزمن والإهمال

رغم بعض مشاريع الترميم، لا تكفي الجهود المحدودة لمنظمات دولية لإنقاذ هذا التراث القيّم.

لم يتبق من كنيس "مئير طويق" الذي شيد عام 1942، لليهود في وسط بغداد، إلا عبارات مخطوطة باللغة العبرية على مدخله وجدرانه وبعض المخطوطات والكتب دينية، وذلك بعد أن تساقطت أجزاء من واجهات الجدران الزرقاء في قاعته الرئيسية، المقاعد الخشبية مغطاة بقماش أبيض لحمايتها من حرارة الشمس والغبار.

ويراقب آخر من بقي من اليهود، والذي أصبح عددهم لا يتعدّى عدد اصابع اليد الواحدة، بعد أن كانوا يشكلون واحدة من أكبر الأقليات في الشرق الأوسط، بحسرة اختفاء تراثهم تدريجيا، عاجزين عن إنقاذه، في بلد أنهكته الصراعات لعقود وانتشرت فيه فصائل مسلحة ذات نفوذ واسع وشهد هجمات متكررة لجهاديين دفعت بأقليات أخرى أيضا للهجرة من البلاد.

وبحسب تقرير لمؤسسة التراث اليهودي ومقرها لندن والجمعية الأميركية لأبحاث ما وراء البحار ASOR، "لم يبق سوى 30 موقعاً من أصل 297 تمّ توثيقها في العراق". ويضيف التقرير أن "من بين المواقع الثلاثين، 21 بحالة سيئة أو سيئة للغاية".

ورغم بعض مشاريع الترميم، لا تكفي الجهود المحدودة لمنظمات دولية لإنقاذ هذا التراث القيّم.

يشار إلى أن جذور وجود اليهود تعود إلى ما قبل 2600 عام في العراق الذي ولد فيه النبي ابراهيم، وحيث كتب اليهود التلمود البابلي.

ويذكر أنه خلال الحكم العثماني، كان اليهود يشكلون 40 في المئة من سكان بغداد.