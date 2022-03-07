فنان من كوسوفو يرسم لوحة (بورتريه)للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبذور بمساحة 7.5 متر مربع

استخدام الفنان ألكينت بوزيغو البذور بمساحة 7.5 متر مربع. الفنان المتخصص في صنع الفسيفساء بالبذور

رسم الفنان الكوسوفي ألكينت بوزيغو لوحة( بورتريه) للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستخدام البذور بمساحة 7.5 متر مربع. الفنان المتخصص في صنع الفسيفساء بالبذور لم يكن يعرف الرئيس الأوكراني من قبل، لكنه اعتبره "بطلا ألهم العالم بأسره".

وسبق للفنان ذذاته أن رسم بورتريها للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على طريقته الخاصة، حيث قام هذا الفنان الكوسوفى برسم لوحة فسيفساء بالبذور تحمل صورة أنجيلا المنتهية ولايتها، وقام بتنفيذ العمل بالتزامن مع تصويت الألمان على تعيين خليفة للمستشارة، تبلغ مساحة الفسيفساء ثلاثة أمتار فى أربعة وتتطلب 100 كيلو جرام من البذور.