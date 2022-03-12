عارضات الأزياء جيجي وبيلا حديد تتبرعان لأجل ضحايا أوكرانيا

قررت الشقيقتان التبرع بأرباحهما من عروض الأزياء في خريف عام 2022 لتقديم المساعدة للاجئين

اعلنت عارضات الأزياء العالمية ذات الأصل العربي جيجي حديد وشقيقتها الكبرى بيلا في حملة التبرع لصالح ضحايا النزاعات في أوكرانيا بسبب الحرب الجارية بينها وبلين روسيا.

وقررت الشقيقتان التبرع بأرباحهما من عروض الأزياء في خريف عام 2022 لتقديم المساعدة للاجئين وضحايا النزاع.

وكتبت جيجي في حسابها الشخصي “أتعهد بالتبرع بأرباحي من عروض موسم خريف 2022 لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحرب في أوكرانيا وكذلك الاستمرار في دعم أولئك الذين يعانون من نفس الشيء في فلسطين”.

بدورها، نشرت بيلا حديد صورًا وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية خلال إحدى مسيرات التضامن وأخرى خلال أحد عروض الأزياء الداعمة لأوكرانيا للتأكيد على تضامنها مع الضحايا في كلا البلدين.

ويأتي قرار الشقيقتين جيجي وبيلا حديد بالتبرع بأرباحها بعد مبادرة مماثلة من عارضة الأزياء الأرجنتينية ميكا أرغاناراز للتبرع بأرباحها من عروض خريف 2022 لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحروب.

وانضم العديد من عارضات الأزياء في العالم إلى هذه المباردة أبرزهن الهولندية كيكي ويليمز والإيطالية فيتوريا سيريتي والبريطانية فرانشيسكا سامرز.