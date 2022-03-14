تهافت عالمي على شراء حقوق مسلسل "خادم الشعب" من بطولة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

في إيطاليا تتنافس القنوات حاليا على شراء حقوق المسلسل الذي يُبث في اليونان في موعد مسائي يومي.

تسابق محطات تلفزيونية ومنصات للبث التدفقي، من بينها نتفليكس، على شراء حقوق عرض مسلسل أدى بطولته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الممثل السابق الذي أصبح "بطل" أوكرانيا التي تتعرض للغزو الروسي.

ومنذ اليوم الأول لغزو أوكرانيا، انضمت القناة 4 في بريطانيا أو ANT 1 في اليونان أو PRO TV في رومانيا أو Arte الفرنسية الألمانية، إلى سلسلة محطات تلفزيونية شاركت في المفاوضات لنيل حقوق مسلسل "Servant of the People" ("خادم الشعب") الذي انطلق عام 2015.

ويبدو أن مسلسل "خادم الشعب" كان استشرافياً، إذ يتمحور موضوعه حول أستاذ تاريخ ينجح في تبوؤ رئاسة أوكرانيا. وقد فتح النجاح الهائل لهذا العمل في أوكرانيا الباب أمام انطلاق زيلينسكي في مسيرته السياسية.

في إيطاليا وحدها، تتنافس ثلاث أو أربع جهات حاليا على شراء حقوق المسلسل الذي يُبث أيضاً في اليونان في موعد مسائي يومي خلال وقت الذروة.

وتعود معرفة سودرلند بزيلينسكي إلى عام 2012، بعدما لفت الممثل الأوكراني آنذاك نظر الوكيل السويدي إثر لقاء بينهما لتوزيع برنامج كوميدي من بطولة زيلينسكي بعنوان "Crack them up" وتقوم لعبته على كسب المال من خلال إضحاك لجنة من الكوميديين. وقد بيعت نسخ من هذا العمل في فيتنام والصين وفنلندا.

ويبدو أن مسلسل "خادم الشعب" كان استشرافياً، إذ يتمحور موضوعه حول أستاذ تاريخ ينجح في تبوؤ رئاسة أوكرانيا. وقد فتح النجاح الهائل لهذا العمل في أوكرانيا الباب أمام انطلاق زيلينسكي في مسيرته السياسية.