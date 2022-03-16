المغرب: مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن حفلا مشتركا بين الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية واركسترا الموسيقى الأندلسية الإسرائيلية

سيشارك في احياء الحفل المشترك : إميل زريهان، عبد الرحيم الصويري، عبير العبد، شيماء عمران، شير يفراح

سيحتضن المسرح الوطني محمد الخامس بمدينة الرباط المغربية، يوم 30 مارس/آذار الجاري حفلا موسيقيا بمشاركة أوركسترا الموسيقى الأندلسية الإسرائيلية في اشدود والجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية فرقة المرحوم عبد الكريم الرايس برئاسة محمد بريول.

وسيشارك في احياء الحفل فنانين من المغرب وإسرائيل: إميل زريهان، عبد الرحيم الصويري، عبير العبد، شيماء عمران، شير يفراح، ساهموا في الرقي والتعريف بالموسيقى الأندلسية المغربية عبر العالم.

يأتي ذلك في سياق استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية حيث وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية،أمس الثلاثاء، في تل أبيب، اتفاقية شراكة استراتيجية، على هامش المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي، تنص على استكشاف الجوانب ذات الأهمية المتعلقة بالعلاقات بين المغرب وإسرائيل، والمساهمة في عملية التوسع المتبادلة للتجارة والاستثمار وتطوير التكنولوجيا.