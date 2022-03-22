أكراد سوريون يحتفلون بعيد النوروز في القامشلي ويطالبون بحل عادل للقضية الكردية

طالبوا بدستور جديد يراعي حقوق كافة مكونات الشعب السوري في دولة ذات نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي.

خرج أكراد سوريون حاملين المشاعل وأدوا رقصات تقليدية في القامشلي احتفالا بعيد النوروز أو رأس السنة الفارسية الجديدة وفق التقويم الهجري الشمسي، وطالبت أحزاب وتحالفات كردية بهذه المناسبة إيجاد حل عادل للقضية الكردية على اعتبار أنها جزء أساسي من القضية الديمقراطية في سوريا.

وتجمع آلاف الأشخاص حول المشاعل يرتدون أزياء وألبسة تقليدية مزركشة وأشعلوا النيران، وشاركوا في الرقصات الفولكلورية والحفلات الغنائية. وطالبوا بدستور جديد يراعي حقوق كافة مكونات الشعب السوري في دولة ذات نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي.

وتبدأ طقوس العيد ليلة 20 مارس/آذار من كل عام عند مغيب الشمس بإيقاد النار فوق المرتفعات وقمم الجبال، إما بإحراق الإطارات وإما صناديق الخشب، وهي عادة تاريخية تحاكي قصة "كاوا" الحداد الذي خرج إلى الجبل وبيده شعلة نار لإرسال إشارة النصر إلى الناس بالقضاء والخلاص على الطاغية والظلم.

ويشكل أكراد سوريا نحو 12 في المئة من التعداد السكاني العام (23 مليون نسمة)، ومنذ إعلان الإدارة الذاتية بداية 2014 في مناطق شرق الفرات يحتفل الأكراد بهذا العيد ويحيون عيد النوروز علانية، غير أن أحزابها وحركتها السياسية منقسمة.