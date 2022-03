ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار أمام الحضور بعد أن سخر من زوجته

صفع نجم هوليوود، ويل سميث، أمس الأحد، مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الممثل الأميركي الكوميدي كريس روك، وذلك بعد أن سخر الأخير من الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، أمام الحضور.

فما كان من سميث إلا أن خرج من مقعده وسار على خشبة المسرح وصفع روك على وجهه، وسط ضحك الحضور الذين ظنوا أن الأمر كله دعابة متفق عليها.