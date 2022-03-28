ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار أمام الحضور بعد أن سخر من زوجته

قال حين عاد سميث إلى مقعده، مخاطبا روك: "أبق اسم زوجتي بعيدًا عن فمك اللعين"

صفع نجم هوليوود، ويل سميث، أمس الأحد، مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الممثل الأميركي الكوميدي كريس روك، وذلك بعد أن سخر الأخير من الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، أمام الحضور.

فما كان من سميث إلا أن خرج من مقعده وسار على خشبة المسرح وصفع روك على وجهه، وسط ضحك الحضور الذين ظنوا أن الأمر كله دعابة متفق عليها.

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وقال حين عاد سميث إلى مقعده، مخاطبا روك: "أبق اسم زوجتي بعيدًا عن فمك اللعين"، ليدرك الجميع بعد ذلك أن الشجار حقيقي.

وتوجه نجم هوليوود، ويل سميث، باكيا "بالاعتذار من الأكاديمية" (الجهة القائمة على جوائز الأوسكار)، وذلك بعدما أثار ذهولا لدى الحاضرين بعد صفعة روك، وقال "الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة".

يشار إلى أن سميث فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد"، حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامز.