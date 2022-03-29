ازدهار الفن الرقمي في دبي يجعلها تطمح لأن تصبح مركزا للعملات المشفرة

تُصمم الـ"ان اف تي" باستخدام تقنية بلوكتشاين التي تُعتمد كأساس لترميز العملات المشفرة مثل البتكوين

حظي الفن الرقمي باهتمام بارز لأول مرة في معرض الفن المعاصر الرائد في الشرق الأوسط الذي تستضيفه سنويا امارة دبي، التي تطمح لأن تصبح مركزا دوليا للعملات المشفّرة، حيث استضافت أكثر من مئة عارض محلي وأجنبي للفن الرقمي،و جمعت 17 معرضا ومنصات مبيعات من الـ"ان اف تي" وهي منتجات افتراضية تكمن قيمتها بشهادة تثبت أصالتها وتجعلها فريدة.

وتُصمم الـ"ان اف تي" باستخدام تقنية بلوكتشاين التي تُعتمد كأساس لترميز العملات المشفرة مثل البتكوين. وتحظى شهادات توثيق الأصالة الرقمية غير القابلة للنسخ، بشعبية متزايدة في سوق الفن.

بعد توقيع اتفاقية في كانون الأول/ديسمبر مع "باينانس"، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، أعلنت السلطات الإماراتية هذا الشهر عن اعتماد قانون بشأن الأصول الافتراضية وإنشاء هيئة تنظيمية للاشراف على عمل القطاع.

وترى منصات "ان اف تي" في الخطوة إشارة إيجابية، في ظل اهتمام أصحاب العملات المشفرّة بشكل متزايد بالفن الرقمي كوسيلة للاستثمار.

كما أن ازدهار "ان اف تي" على مستوى العالم، والذي تجلى من خلال صفقة بيع قياسية العام الماضي لعمل رقمي يحمل توقيع الفنان الأميركي "بيبل" بأكثر من 68 مليون دولار، شجّع "ايميرجيست"، أول منصة فنية رقمية في الشرق الأوسط، للتحول إلى الفن الرقمي.