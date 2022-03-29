رغم اعتذاره، ويل سميت مهدد بسحب جائزة الأوسكار لأفضل ممثل بعد صفعة حفل الافتتاح

ضرب ويل سميت لكريس روك تتعارض مع لوائح الأكاديمية التي تمنع العنف وقوانين ولاية كاليفورنيا التي تجرمه.

قال نجم هوليوود ويل سميث في بيان، اليوم الثلاثاء،"كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر. إلقاء النكات على حسابي هي جزء من العمل بالنسبة لكريس، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها، لذا جاء رد فعلي عاطفيا".

ومن جهتها أدانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المسؤولة عن جوائز أوسكار، اعتداء ويل سميث على زميله كريس روك خلال حفل توزيع الجوائز .وقالت في بيان: "ندين تصرفات السيد سميث. لقد بدأنا رسميا تحقيق حول الواقعة، وسنبحث إمكانية اتخاذ

ويأتي ذلك وسط تقارير صحفية حول إمكانية سحب جائزة أوسكار أفضل ممثل بدور رئيسي التي حصل عليها ويل سميث عن فيلم "King Richard"، بسبب تعارض واقعة ضربه لكريس روك مع لوائح الأكاديمية التي تمنع العنف وقوانين ولاية كاليفورنيا التي تجرمه.ومن جانبها أعلنت شرطة لوس أنجلوس أن "كريس روك رفض الإبلاغ عن واقعة تعرضه للضرب"

وكشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في مداخلة مع برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر أن "سميث قد يتعرض لعقوبات أخرى فضلا عن سحب الجائزة."وأضافت: "من العقوبات المحتملة سحب الجائزة، أو سحب عضويته في الأكاديمية بالإضافة إلى عقوبات كثيرة أخرى، وقد لا تطبق عليه عقوبات بناء على التحقيق".