الرباط: المؤسسة الوطنية للمتاحف المغربية توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة المتاحف الإسرائيلية

تتضمن تبادل المعارض والمعلومات المتعلقة بالترميم وبرامج زيارات لمديري المتاحف والنشر المتبادل للأنشطة

وقع متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر اتفاقية شراكة مع مؤسسة المتاحف الإسرائيلية وتتضمن تبادل المعارض والمعلومات المتعلقة بالترميم وبرامج زيارات لمديري المتاحف والنشر المتبادل للأنشطة في موقع كلا المؤسستين، فضلا عن تبادل الخبرات في المجال الرقمي.

جرى حفل التوقيع بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بمدينة الرباط، حضره مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، وعبد العزيز الإدريسي، مدير متحف محمد السادس ومديرة مؤسسة المتاحف الإسرائيلية غاس سميرة، فضلا عن القيمين على معارض فنية عديدة في جيروزاليم وحيفا وغيرهما.

و قالت مديرة مؤسسة المتاحف الإسرائيلية غاس سميرة، إنها "سعيدة بالاتفاق الموقع مع المغرب" معتبرة إياه متضمنا لأوجه عديدة من التعاون بين البلدين في المجال الفني. وأشارت إلى أن "برامج عديدة مرتقبة ستكون في صالح الفنانين ومديري المتاحف كما سيتم تبادل أفكار عديدة، وكل هذا من أجل الفن".

من جهتها، أفادت راشل سرفاتي، قيمة على معرض جيروزاليم بإسرائيل، بأن المسؤولين يتناقشون، منذ سنة، في برامج تبادل المعارض، معبرة عن حماسها الكبير للشراكة بين البلدين.

ومن جهته قال رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي، إن "الإسرائيليين يعرفون الكثير فنيا والمغاربة كذلك"، مؤكدا أن الهدف من المذكرة هو تبادل المعارف، مشيرا إلى أن المتاحف المحلية الإسرائيلية تضم معروضات مهمة.

وأضاف قطبي، في تصريح لموقع هسبريس الإخباري المغربي، أن "الإسرائيليين لهم رغبة كبيرة في المجيء إلى المغرب"، وزاد: “إلى حدود الساعة، لم نحدد موعدا للمعرض؛ لكن هناك تداول بهذا الخصوص".