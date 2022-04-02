ويل سميث يستقيل من أكاديمية الأوسكار بعد حادثة الصفعة والأخيرة تعلن ردها

ويل سميث "أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة"

أعلن الممثل ويل سميث في بيان أنه قرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار بعد صفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز، فيما أكدت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار اليوم السبت، أنها قبلت استقاله.

وقال سميث، إن "لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل"، مضيفا في البيان الذي نشرته مجلة فارايتي المتخصصة "أفعالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة"، مؤكدا "أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة".

وفي نفس السياق قال رئيس الأكاديمية، ديفيد روبين، في بيان: "لقد تلقينا استقالة السيد ويل سميث وتمت قبولها فورا"، مؤكدا "سنواصل المضي قدمًا في إجراءاتنا التأديبية ضد سميث لانتهاكه معايير السلوك، قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم المقرر عقده في 18 أبريل/ نيسان"، حسب موقع سي ن ن بالعربية.

وكان ويل سميث قد اعتدى على روك أثناء تقديم الثاني للحفل بسبب نكتة قالها حول ظهور زوجة الممثل الأمريكي حليقة الرأس، ما أثار غضب سميث الذي غادر مقعده ليصفعه على وجهه ثم عاد وبدأ بتوجيه عبارات نابية بحق المقدم ومطالبا إياه بعدم ذكر اسم زوجته.