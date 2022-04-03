معرض غير مسبوق في باريس حول العلاقات المعقدة بين "اليهود والمسلمين من فرنسا الاستعمارية إلى أيامنا"

للمعرض عنوان"معلومات تاريخية أكثر وصور نمطية أقل" وينطلق الثلاثاء في متحف تاريخ الهجرة ويستمر حتى 17 يوليو

من المقرر أن يفتتح في باريس معرض بعنوان "يهود ومسلمون من فرنسا الاستعمارية إلى أيامنا هذه" يرمي إلى تسديد نظرة تاريخية مختلفة للعلاقات المعقدة والحساسة بين هاتين المجوعتين على مدى قرن ونصف القرن، بهدف "الإبقاء على جسور".

ويحمل المعرض عنوانا فرعيا هو "معلومات تاريخية أكثر وصور نمطية أقل" وينطلق الثلاثاء في متحف تاريخ الهجرة ويستمر حتى 17 تموز/يوليو. وقال المؤرخ بنجامان ستورا المفوض العام للمعرض لوكالة فرانس برس "إنها المرة الأولى التي نخوض فيها هذه المغامرة الفكرية الصعبة أي تاريخ العلاقات بين اليهود والمسلمين الممتد على فترة طويلة، ويركز على نقل ذاكرة مشتركة".

ويعتبر هذا المعرض "امتدادا" لمعرض "يهود الشرق تاريخ يمتد آلاف السنين" الذي انتهى للتو في معهد العالم العربي مع "بعد تكميلي" مرتبط بـ"التاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي في فرنسا" على ما يؤكد المفوض التنفيذي المؤرخ ماتياس دريفوس.

ويقود مسار المعرض الزائر عبر ثلاث مراحل رئيسية مدعومة بصور وملصقات ومقاطع مصورة من أرشيف المعهد الوطني للمرئي والمسموع.

تمتد المرحلة الأولى بين العامين 1830 و1914 مع بدء الوجود الفرنسي في الجزائر (1830) ومن ثم تونس (1881) والمغرب (1912) فيما تشمل الثانية مرحلة ما بين الحربين العالميتين ونظام فيشي وانتهاء الاستعمار في المغرب وتونس. أما المرحلة الثالثة من 1967 إلى أيامنا هذه، فتشمل فرنسا فقط مع انتقال جاليات يهودية ومسلمة باتت اليوم من حيث العدد، الأكبر في أوروبا.

ويقع الزائر على أدلة "فصل" أو "مواجهات" بحسب تعبير ستورا. فمرسوم كريميو الصادر عن الدولة الفرنسية العام 1870 والذي تعرض نسخة رسمية منه، يمنح الجنسية الفرنسية إلى 35 ألف يهودي من الجزائر ويحرم منها ثلاثة ملايين مسلم. وكان هؤلاء يتمتعون بوضع "السكان المحليين" مع حقوق مدنية وقانونية محدودة ما أثار في نفوسهم شعورا بالظلم.

وسيكون لذلك تداعيات استمرت مفاعيلها إلى العام 1962 مع استقلال الجزائر. فاليهود الذين وصلوا إلى فرنسا اعتبروا مواطنين تم إجلاؤهم فيما اعتبر مسلمون انتقلوا إلى فرنسا أنهم مهاجرون.