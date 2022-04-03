السينمائيات الإيرانيات يندّدن بما يتعرّضن له من "بالعنف والتحرش"

أكدت الموقعات على العريضة: "نطالب بوضع حد لهذه الأفعال، من خلال معاقبة القضاء مرتكبيها"

قامت مئات النساء العاملات في قطاع السينما في إيران، من بينهن ممثلات مشهورات، بتوقيع على عريضة تدين بـ"كل أشكال العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل" الذي يتعرضن له، في خطوة غير مسبوقة في البلاد.

وتضمنت لائحة الموقعات على العريضة، التي تم نشرها في الصحف، أسماء ممثلات ومخرجات مشهورة في الفن السابع الإيراني، احتجاجا على "أعمال العنف الممنهجة"، منتقدة "عدم المساواة بين الجنسين في السينما الإيرانية"، كما أكدت الموقعات على العريضة: "نطالب بوضع حد لهذه الأفعال، من خلال معاقبة القضاء مرتكبيها".

وأضافت العريضة أن "كل من يمتلك قوة أو شهرة في عالم السينما الإيرانية، يستغل موقعه لترهيب النساء وتهديدهن وإهانتهن وإذلالهن والاعتداء عليهن".

ومن جانبه، شدد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب أبادي، اليوم الأحد، على ضرورة "دعم المرأة وحمايتها في مجال الفن، خصوصا السينما، لأنها أكثر عرضة للانتهاكات".

وتتعرض النساء العاملات في مجال السينما، للإهانات والابتزاز فيما يتعلق بتوظيفهن، وكذلك للتحرش والعنف الجنسي الذي يصل إلى الاغتصاب.

ودرجت أكبر المهرجانات السينمائية الدولية على اختيار أفلام إيرانية لإدراجها ضمن مسابقاتها وعروضها، وغالبا ما تحصل هذه الأعمال على جوائز مرموقة.