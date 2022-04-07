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متحف غير تقليدي لصور السيلفي في السويد

AFP

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متحف لصور السيلفي في ستوكهولم يثير إعجاب زائريه الشباب
Viken KANTARCI / AFPTV / AFPمتحف لصور السيلفي في ستوكهولم يثير إعجاب زائريه الشباب

المتحف يعرض صور بصورة غير تقليدية ويتيح لزائريه فرصة لالتقاط صور سيلفي داخل غرف ملونة

عرض متحف "يوزيوم" المخصص لصور السيلفي في العاصمة السويدية ستوكهولم فكرة غير تقليدية حول حول المتاحف، حيث أتاح لزائريه فرصة لالتقاط صور سيلفي داخل غرف ملوّنة ومزيّنة بديكورات مختلفة. 

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وصممت غرفه مزيّنة بديكورات ملوّنة لتكون بمثابة خلفيات مميزة يلتقط الزائرون أمامها صور سيلفي أو مقاطع فيديو.أما ثمن تذكرة الدخول إليه فيشبه سعر تلك المخصصة لمدن الملاهي، إذ يبلغ نحو 32 دولاراً.    

وتقول مديرة المتحف صوفيا ماكينيامي لوكالة فرانس برس وهي تقف بجانب "غرفة إيمودجي" مليئة بكرات زرقاء وصفراء مرسوم عليها وجوه ضاحكة وأخرى عابسة "يمكن للزائر أن يلتقط صوراً مميزة ويصنع محتوى فريداً لصفحته عبر انستغرام... هذا المكان مثالي لمستخدمي تيك توك". 

وتتيح غرف أخرى للزائرين الغوص في رغوة ملوّنة، أو الوقوف تحت أضواء نيون قوية، أو الجلوس على أرجوحة زهرية، وكل هذا بهدف التقاط صور ونشرها عبر مواقع التواصل. 

وانطلقت فكرة المتحف في هولندا حيث افتتحت مجموعة "ويستفيلد" التجارية متحفين مشابهين. أما السويد فهي ثاني دولة تستقبل هذا النوع من المتاحف، إذ افتُتح "يوزيوم" في منتصف آذار/مارس داخل مركز تجاري كبير تابع لـ"ويستفيلد" في سولنا، وهي إحدى ضواحي ستوكهولم.وأعلنت المجموعة عن عزمها إنشاء متاحف مماثلة في ألمانيا ودبي. 

 