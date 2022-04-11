فنلندا تصادر أعمالا فنية عائدة لمتاحف روسية بقيمة 42 مليون يورو

سيتم تخزين الأعمال حتى اتضاح الموقف أو رفع العقوبات. وقد جرى التطرق إلى المسألة مع السفير الروسي في فنلندا

أعلنت السلطات الفنلندية، أنها صادرت أعمالا فنية عدة عائدة إلى روسية بقيمة تتخطى 40 مليون يورو خلال مرورها عبر الدولة الاسكندنافية، كماصودرت القطع نهاية الأسبوع المنصرم عند معبر فاليما الحدودي في جنوب شرق فنلندا في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وأوضحت السلطات الفنلندية أنه سيتم تخزين الأعمال حتى اتضاح الموقف أو رفع العقوبات. وقد جرى التطرق إلى المسألة مع السفير الروسي في فنلندا.

ويُشتبه في انتهاك عشرة أشخاص لهذه العقوبات التي تطال بيع أو نقل أو تصدير أي منتجات فاخرة بما في ذلك الأعمال الفنية، إلى روسيا.

واعتمدت السلطات التكتم بشأن الأعمال المعنية، لكنها أكدت أن بعضها عائد إلى متحف إرميتاج الشهير في سانت بطرسبرغ.وكانت هذه الأعمال في طريق العودة إلى روسيا عبر فنلندا بعد إعارتها لمتاحف في إيطاليا واليابان.

ومنذ بدء العقوبات الأوروبية، منعت الجمارك الفنلندية أيضا 21 يختا من مغادرة الدولة الاسكندنافية للتحقق مما إذا كانت عائدة إلى مواطنين روس مستهدفين بالإجراءات العقابية.