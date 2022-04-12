إسرائيل لن تشارك في مسابقة الأغاني الأوروبية لعام 2022 في إيطاليا بسبب إضراب وزارة الخارجية

قال مصدر في الشاباك "لا يمكننا القيام بمهامنا تجاه الوفد الإسرائيلي المقررة مشاركته في المسابقة بسبب الإضراب

أوضح جهاز الأمن الإسرائيلي الشاباك أن الوفد الإسرائيلي لن يتمكن من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2022 التي ستقام في إيطاليا في العاشر من شهر أيار المقبل.

وقال مصدر في الشاباك "لا يمكننا القيام بمهامنا تجاه الوفد الإسرائيلي المقررة مشاركته في مسابقة الأغنية الأوروبية، بسبب إضراب وزارة الخارجية"، على ما نشر موقع N12 الثلاثاء.

وكان موظفو وزارة الخارجية قد أعلنوا عن إضراب منذ كانون الأول/ديسمبر 2021 مطالبين برفع أجورهم ووصفوا الأمر على أنه "نضال حاسم من أجل مستقبل الوزارة والحفاظ على القوى العاملة المهنية التي تتكون منها، والتي بدونها لا يمكن تقديم خدمات خارجية فاعلة "، بحسب النشر في واللا.