جامعة إسرائيلية توقع اتفاقية تعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في البحرين

ويهدف الاتفاق الى تعزيز قيم التسامح والتعددية وسيتم اعداد برامج تربوية مختلفة تتعلق بالموضوع

وقعت جامعة حيفا ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في البحرين أمس الثلاثاء على اتفاقية تهدف الى تعزيز التسامح، ودفع التعايش والحياة المشتركة في الشرق الأوسط.

و صرح رئيس الجامعة بروفيسور رون روبين بحسب البيان الصادر عن الجامعة "التسامح والتعددية هي من صفات ومميزات حرم جامعة حيفا ونحن فخورون ومتحمسون للتعاون التاريخي مع البحرين لصالح شعوب المنطقة".

من جانبه صرح خالد بن خليفة-رئيس اللجنة التي تدير المركز :"لإسرائيل عموما وحيفا خصوصا يوجد الكثير من القيم المشتركة مع مركزنا ومع البحرين- خصوصا التنوع والتعددية، سوية سنعمل ونحسن الحياة المشتركة لنا جميعا، وليس فقط بالنسبة للبحرينيين والإسرائيليين، انما للشرق الأوسط كله".

ويعتمد اتفاق التعاون على رؤيا مشتركة لجامعة حيفا ومركز الملك احمد العالمي للتعايش السلمي ومن منطلق تفهم أن التعاون يمكنه أن يعزز نسيج التعايش المشترك لأبناء جميع الأديان. بموجب الاتفاق، ستعمل المؤسستان لتطوير برامج خاصة لتعزيز التعايش بين اليهود والعرب وبرامج تربوية للقيادة الشابة.

ويضاف الاتفاق الحالي الى سلسلة من الاتفاقيات وقعتها الجامعة على ضوء اتفاقيات ابراهيم، مثل الاتفاقية التي وقعت قبل أكثر من شهر مع المكتبة والارشيف الوطني لدولة الامارات، اتفاقية التعاون الأكاديمي مع جامعة زيد الإماراتية وغيرها.