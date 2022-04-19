حرف صديقة للبيئة في تونس: صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها

تطوّر المشروع إلى أن رأت جمعية "الشانطي" النور في العام 2016، وهي باتت تشغّل 12 حرفية في المنطقة

حقق مشروع اجتماعي تعاضدي لإعادة تدوير الملابس في تونس انتشارا في مختلف أنحاء البلاد بمشاركة العشرات من الأمهات التونسيات حيث يعملن على تمزيق الملابس المستعملة وتحويلها إلى سجاد، وباتت الحرفة تشغّل 12 حرفية في منطقة نفطة بالجنوب وتضمن عائدات مالية شهرية لهنّ.

وانطلقت مبادرة "المنسج"مع الفرنسي التونسي مهدي البكوش سنة 2014 عندما طلب من عمّته نجاة في منطقة نفطة بالجنوب التونسي أن تنسج له سجادا لمجموعة من أصدقائه.

وشرع إثر ذلك في بيع المنسوجات في المرحلة الأولى عبر شبكة فيسبوك عن طريق نشر صور للمنتوجات، وسرعان ما تطوّر المشروع إلى أن رأت جمعية "الشانطي" النور في العام 2016، وهي باتت تشغّل 12 حرفية في المنطقة وتضمن عائدات مالية شهرية لهنّ.

وهي تجمع من أسواق الملابس المستعملة القريبة الطرابيش القديمة والقمصان والجوارب الصوفية التي تستعمل كمواد أولوية لتصميم زرابي وسجاد على الطراز العصري.

تباع منسوجات العاملات في محلّ عرض يطلق عليه "لارتيزانري" بالعاصمة تونس، وهو مكان يجتمع فيه سبعة مصمّمين ويواكبون النساء من مختلف المناطق في البلاد، وبخاصة منهن الناشطات في مجال الخزف وتصميم خشب القصب في منطقتي عين دراهم وطبرقة (شمال غرب)، وفي تقنيات فنّ الحياكة في محافظة المهدية (شرق).

وعرض أكثر من مئتي حرفية أعمالهن في هذا المكان الذي يعج بالألوان والديكورات خلال السنوات الأربع الفائتة وتباع المنتوجات المصمّمة من قبل "الشانطي" إلى "التونسيات الشغوفات بالتصميم"، أو تُصدّر إلى الخارج.

كما تشتري الشركات الخاصة بعض السجادات، وقد اقتنت إحداها في العام الفائت 164 سجادة مصنوعة من بقايا سراويل الجينز وبأيادي نساء نفطة.