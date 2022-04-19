سلطة الأثار المصرية بدأت ترميم أحد أقدم الكُنُس اليهودية في العالم

عثر في كنيس بن عزرا على كنز من الوثائق التاريخية والتي تستخدم حتى اليوم كمصدر أساسي لكتابة تاريخ اليهود

أعلنت وزارة الآثار والسياحة المصرية أنها باشرت الاثنين في مشروع لترميم الكنيس القديم ’بن عزرا’ في منطقة مجمع الأديان في الفسطاط- وهي منطقة قديمة تحولت لجزء من مدينة القاهرة. الحديث يدور عن أحد أقدم الكُنُس في العالم، وتم بناءه على الأقل قبل 1200 عام، لكن في العام الأخير تدهورت حالة المبنى.

وبحسب موقع "اليوم السابع" قال دكتور مصطفى عبد الفتاح، معاون أمين عام دئرة الآثار والمتاحف في وزارة الآثار المصرية إن الترميمات تشمل تنظيف الجدران والديكورات والأثاث، كما سيتم إضافة طبقة عازلة للسقف الذي تضرر من الرطوبة، وإصلاحات أخرى، وذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار للبدء في مشروع الترميم.

وتمت تسميته الموقع الدبني على اسم عزرا العالم الديني والفيلسوف اليهودي، وعثر فيه على مجموعة من الوثائق التاريخية التي تستخدم حتى اليوم كمصدر أساسي لكتابة تاريخ اليهود في الشرق،حيث كان عزرا يمتلك "جينيزا كبير" يضم العديد من الوثائق المتراكمة على مدار 850 عاما، وأكتشف هذا الكنز من الوثائق عام 1888، لكن هذه الوثائق تناثرت في العديد من مكتبات العالم، وعرف هذا الاكتشاف بـ"جينينزا القاهرة" ويحتوي على العديد من الوثائق النادرة والتي لم يسبق معرفتها.

والكنيس مخطط على شكل الكاتدرائيات ويتجه نحو القدس، وهو مكون من طابقين، الأول مخصص للرجال، والثاني للنساء ويوجد في الوسط منصة الوعظ حيث تقرأ التوراة، وفي جهة الشرق يوجد على منصة عالية تابوت العهد الذي يحتوي على لفائف التوراة.