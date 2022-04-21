مسلسل "مع وقف التنفيذ" يكسر قطيعة الشاشات السعودية للإنتاجات السورية

الحرب الاهلية وسوريا وانقطاع العلاقات بين سوريا والسعودية اثرت على الانتاج التلفزيوني السوري

كسر المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" قطيعة الشاشات السعودية لانتاجات سورية تتناول النزاع الدامي في البلاد، ليكون بذلك أول مسلسل يروي قصصاً من الحرب تعرضه قناة "إم بي سي" منذ قطع السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا.

بعدما كانت الدراما السورية تحصل على رواج واسع وتتصدّر الشاشات العربية خصوصاً خلال شهر رمضان، لجأت الشاشات السعودية بعد اندلاع النزاع إلى عرض مسلسلات عربية مشتركة، شارك فيها عدد واسع من الممثلين السوريين.

واكتفت قناة "إم بي سي" بمواصلة عرض مسلسلين من إنتاجها بينهما "باب الحارة" الذي يعرض حالياً الجزء الثاني عشر منه ويلقى متابعة عالية. وابتعدت تماماً عن شراء أو بثّ مسلسلات ذات طابع اجتماعي تتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر إلى النزاع الدائر في البلاد.

ويقول مُخرج مسلسل "مع وقف التنفيذ" سيف السبيعي لوكالة فرانس برس "هذا أول عمل اجتماعي سوري بالكامل يُعرض على محطة سعودية" منذ العام 2011 بعد التوقف عن بث إنتاجات سورية "جراء أسباب سياسية ربما، ونتيجة التطورات التي مرّت بها المنطقة في تلك الفترة".

وتعرض قناة "إم بي سي" ومنصّة "شاهد" التابعة لها المسلسل الذي جرى تصويره في منطقة وادي بردى قرب دمشق وتدور أحداثه حول عودة الأهالي إلى إحدى ضواحي دمشق بعد سنوات من النزوح،والمسلسل من كتابة علي وجيه ويامن الحجلي، وإنتاج شركة إيبلا الدولية. ويؤدّي دور البطولة فيه عدد من الممثلين البارزين كغسان مسعود وعباس النوري وسلاف فواخرجي وشكران مرتجى.