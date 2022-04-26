فنان سوداني يستخرج ألوان لوحاته من الطبيعة من القهوة والشاي ونواة التمور وقشور الفاكهة

يمزج مستخلصات الألوان مع الصمغ العربي ومواد عضوية أخرى لضمان متانتها وثباتها على الرسومات

يستخرج الفنان السوداني معتز الفاتح ( 39 عاما ) ألوانه وأصباغه المتنوعة مثل الأزرق والبنفسجي من أوراق الكركديه، ظلال اللون البني والبيج والذهبي من القهوة المطحونة، أما الألوان الداكنة مثل الأسود والرمادي، فمن نواة التمور، ووتتناول لوحاته رسوما تجريدية ومشاهد الحياة اليومية لرجال ونساء في السودان بزيهم التقليدي.

بألوان من حبوب القهوة وأوراق الشاي وقشور الفاكهة، يرسم الفنان السوداني معتز الفاتح لوحات تنبض بالحياة وتضفي الفرج والبهجة على وجوه زوار معرضه في الخرطوم.وتيرز في العديد من لوحاته ألوان مشتقة من قشر فاكهة الدوم وشجرة الباوباب التي تطحن ثمارها ويجهز منها أحد عصائر السودان الشهيرة المعروف بـ"التبلدي".

ويوضح طريقة استخراجه لهذه الألوان، مشيرا الى أنه يمزج مستخلصات الألوان مع الصمغ العربي ومواد عضوية أخرى لضمان متانتها وثباتها على الرسومات.واستخدم الفنان هذه الطريقة لسنوات عديدة وجمع مجموعة واسعة من اللوحات.

كان الفاتح بين الفنانين السودانيين الذين قاموا برسم جداريات خلال الاعتصام الشعبي قرب مقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم الذي دفع الجيش للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.