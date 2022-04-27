شراكة أكاديمية تجمع بين جامعة تل أبيب و 3 جامعات تركية بعد تحسن العلاقات بين الجانبين

رؤساء الجامعات أكدو أنه "لولا انفراج العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لما كانت الشراكة الأكاديمية ممكنة"

أعلنت جامعة تل أبيب أمس الثلاثاء، أنه تم الإتفاق على تعاون أكاديمي جديد مع ثلاث جامعات تركية، وذلك وسط دفء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا.

وأضافت الجامعة أن التعاون الجديد يأتي مع جامعة كوتش التركية وجامعة أوزيين، وجامعة سابانجي الخاصة التركية، مشيرة إلى أن هذا الجسر الأكاديمي جاء بعد إجتماع عقد في اسطنبول الأسبوع الماضي مع رؤساء الجامعات المعنية.

وقال رئيس جامعة تل أبيب، الأستاذ أرييل بورات، إن "الغرض من المبادرة هو تعزيز البحث الأكاديمي في كلا البلدين"، مضيفا في بيان له، "ترحب جامعة تل أبيب في كل عام بآلاف الطلاب المسلمين والمسيحيين من إسرائيل ومن جميع أنحاء العالم، وسنكون سعداء لتوسيع هذا التعاون ليشمل الجامعات الرائدة في تركيا أيضًا، يعد التعليم الأكاديمي جسرًا بين الدول، ومفتاحًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي في كل مكان."

وأكد البيان، أن رؤساء الجامعات أكدو أنه "لولا انفراج العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لما كانت الشراكة الأكاديمية ممكنة".

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أصبح أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008، حيث استقبل هرتسوغ في قصر أردوغان في أنقرة المزين بأعلام إسرائيلية، بعزف النشيد الوطني "هتكفا" (الأمل)، بمرافقة 21 طلقة بندقية.

ويذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، كان قد أعلن أنه سيزور إسرائيل في 25 أيار / مايو المقبل وبعدها سيزور السلطة الفلسطينية بعدها بيوم