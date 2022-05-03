تراجع حادّ لتونس في التصنيف العالمي لحريّة الصحافة

تونس تتراجع 21 نقطة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

تراجعت تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة.

جاء ذلك بحسب وكالة الاناضول وفقًا للتقرير السنوي لـ"مراسلون بلا حدود" التي نشرته على موقعها الإلكتروني، صباح الثلاثاء، تزامنا مع إحياء "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الموافق 3 مايو/ أيار من كل سنة. وقالت الشبكة في تقريرها، إن "ترهيب الصحفيين أصبح أمرا شائعا في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين".

وتحتفل تونس مع سائر دول العالم اليوم الثالث من ايار من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة وتخصص منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو هذا اليوم للاحتفاء بالمبائ الاساسية وتقييم الوضع الاعلامي في العالم خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حق التعبير

هذا وستستضيف اليونسكو وجمهورية اوروغواي الشرقية في الفترة الممتدة من الثاني الى الخامس من ماي الجاري المؤتمر العالمي السنوي لليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يحمل شعار "صحافة قابعة تحت حصار رقمي".

ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، "شهدت تونس انتقالا ديمقراطيا مشوبا بالتقلبات والمطبات، علما أن الوضع الاستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز 2021، أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد".

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.