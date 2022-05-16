"كوكباني" مسلسل كرتوني للتعرّف على قطر قبل إنطلاقة كأس العالم 2022

يتألف المسلسل من خمس حلقات. وتم بث أول حلقتين عبر "يوتيوب". ولا تتجاوز الحلقات مدتها عشرة دقائق

في مسلسل كرتوني جديد يسعى للترويج للثقافة القطرية، يصل "كوكباني" كائن فضائي وردي اللون صغير وودود، محب لكرة القدم إلى قطر عن طريق الخطأ وتتحطم مركبته في الصحراء قبل عامين من انطلاق كأس العالم 2022

ويتألف المسلسل من خمس حلقات. وتم بث أول حلقتين عبر "يوتيوب". وتتوفر الحلقات التي لا تتجاوز مدتها عشرة دقائق بترجمة إلى لغات مختلفة من بينها الإنكليزية والفرنسية والاسبانية والماندرين واليابانية والهندية.

ويعثر ثلاثة شبان قطريين على "كوكباني" ويقررون استضافته حتى بدء كأس العالم 2022. ويقوم الشبان الثلاثة بتعليمه كيفية إلقاء التحية على من يلتقيهم أو الإشارة بيده بأنه لا يرغب بالمزيد من القهوة. ويمثل كل شاب جانبًا من الثقافة القطرية. فهناك فيصل الذي يمثل الرجل البدوي التقليدي "هم أكثر افتخارًا بثقافتهم وقد يبالغون في ردة فعلهم"، بحسب الشمري. ولكن "هم سيدعمونك دائما ويقفون إلى جانبك".

وهذا أول مسلسل كرتوني ينتجه "استوديو نفيش للرسوم المتحركة" الذي تأسس عام 2018، وهو من أول الاستديوهات المتخصصة في إنتاج الرسوم المتحركة في الإمارة الخليجية.

ويذكر أن قطر تستضيف بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين النهائيات العالمية الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.