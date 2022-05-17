أوكرانيا تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية"يوروفيجن" لعام 2022 في ظل الغزو الروسي لها

حصدت فرقة "كالوش أوركسترا" الأوكرانية التي تمزج أغنيتها "ستيفانيا"بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، 631 نقطة،

فازت أوكرانيا بمسابقة يوروفيجن الغنائية الموسيقية في إيطاليا لعام 2022، متقدمة على المملكة المتحدة وإسبانيا، بفضل تصويت المشاهدين الذين اختاروا الفرقة الممثلة لهذه الدولة التي غزتها القوات الروسية نهاية شباط/فبراير.

وحصدت فرقة "كالوش أوركسترا" الأوكرانية التي تمزج أغنيتها "ستيفانيا" بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، 631 نقطة، متقدمة على البريطاني سام رايدر وأغنيته "سبايس مان" (466 نقطة) والمغنية الإسبانية شانيل مع أغنيتها "سلو مو" (459 نقطة).

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك "شجاعتنا تثير إعجاب العالم. موسيقانا تغزو أوروبا".

وهو الفوز الثالث لأوكرانيا في هذه المسابقة التي فازت بها في 2004، وكذلك في 2016 بعد عامين على ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، مع الفنانة جمالا وأغنيتها بعنوان "1944" التي تروي ترحيل ستالين للتتار.

ونالت أوكرانيا 12 نقطة، أي العلامة القصوى، من جمهوريات سوفياتية سابقة عدة أو بلدان كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي، وهي بولندا (البلد الأوروبي الذي استضاف العدد الأكبر من اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء الحرب)، ومولدافيا ولاتفيا ورومانيا وليتوانيا.

وبحسب قواعد يوروفيجن، يجب أن تُنظّم الدورة المقبلة من المسابقة في أوكرانيا التي ستكون بحسب أوليه سيوك "أوكرانيا جديدة ومندمجة ومتطورة ومزدهرة".

وقال زيلينسكي إنّ مسابقة يوروفيجن 2023 يجب أن تقام في ماريوبول "الحرّة والمسالمة والمُعاد بناؤها". وباتت هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية مدمرة بشكل شبه كامل جراء القصف الروسي ولا يزال آخر المقاتلين فيها متحصنين في دهاليز من الأنفاق تحت الأرض في مجمع أزوفستال الصناعي الضخم.

وحلت فرنسا التي تنتظر منذ حوالى نصف قرن الفوز بالمسابقة بعد آخر لقب لها في يوروفيجن سنة 1977، في المرتبة ما قبل الأخيرة مع فرقة "ألفان اند أهيز"، بعدما نجحت المغنية الفرنسية باربارا برافي مع أغنيتها "فوالا" في تحقيق المركز الثاني في نسخة العام الماضي.