أوركسترا إسرائيلية تعزف كلاسيكيات مصرية لأول مرة منذ 40 عاما في مصر

تأسست فرقة النور، وهي أوركسترا إسرائيلية عام 2013 وتعزف الموسيقى العربية الكلاسيكية والموسيقى الشرقية

احتفلت سفارة اسرائيل في مصر بعيد استقلال الدولة الـ 74 وذلك لأول مرة منذ أربعة عقود في حفل مهيب استضافته سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون في منزلها بمشاركة سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات

وقالت السفيرة الإسرائيلية في مصر، أميرة أورون، إن "مثل هذه الإحتفالات تعبر عن الطريقة التي يمكن أن تتحول بها كلمات السلام والاستقرار، التي يستخدمها الدبلوماسيون كثيرًا، إلى واقع حقيقي"، مؤكدة أنه "كل يوم، يخلق موظفو السفارة الإسرائيلية في القاهرة مزيدًا من السلام". حسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

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وتأسست فرقة النور، وهي أوركسترا إسرائيلية عام 2013 وتعزف الموسيقى العربية الكلاسيكية والموسيقى الشرقية بهدف تشجيع إحياء الثقافة العربية اليهودية المشتركة . وتعزف الأوركسترا موسيقى من مصر والعراق ولبنان وشمال إفريقيا وتضم أعضاء من اليهود والعرب والدروز.

وفي نفس السياق، قال قائد الأوركسترا وأحد مؤسسيها أرييل كوهين ، "لدينا يهود وعرب ودروز ومسيحيون ومتدينون وغير متدينون وأهل اليسار واليمين، صغارًا وكبارًا"، حسب موقع واينت الإسرائيلي.

واستضافت السفارة الإسرائيلية شخصيات مصرية وأجنبية في هذا الحدث.