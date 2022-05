أوركسترا إسرائيلية تعزف كلاسيكيات مصرية لأول مرة منذ 40 عاما في مصر

احتفلت سفارة اسرائيل في مصر بعيد استقلال الدولة الـ 74 وذلك لأول مرة منذ أربعة عقود في حفل مهيب استضافته سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون في منزلها بمشاركة سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات

وقالت السفيرة الإسرائيلية في مصر، أميرة أورون، إن "مثل هذه الإحتفالات تعبر عن الطريقة التي يمكن أن تتحول بها كلمات السلام والاستقرار، التي يستخدمها الدبلوماسيون كثيرًا، إلى واقع حقيقي"، مؤكدة أنه "كل يوم، يخلق موظفو السفارة الإسرائيلية في القاهرة مزيدًا من السلام". حسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.