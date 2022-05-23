الإمارات:انطلاق فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 80 دولة

تحل جمهورية ألمانيا كضيف شرف لتقدم لجمهور الثقافة العربية والإماراتية برنامجا يشارك فيه أبرز الأدباء والمفكرين

بمشاركة نوعية من 1130 ناشرا من أكثر من 80 دولة، يترافق حضورهم مع أكثر من 450 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية، انطلقت صباح اليوم الإثنين في الإمارات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ويستمر حتى 29 مايو/ أيار الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتحل جمهورية ألمانيا الاتحادية كضيف شرف للحدث هذا العام، لتقدّم لجمهور الثقافة العربية والإماراتية برنامجاً متكاملاً ضمن جناح خاص، يشارك فيه نخبة من أبرز الأدباء والمثقفين والمفكرين الألمان.

ويحتفي معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين شخصية محورية لدورته الـ31.

ويمثل هذا الاختيار حرص المركز على التعريف بقامة أدبية وفكرية مرموقة استطاعت أن تترك بصمة لافتة على صعيد الأدب والفكر والثقافة العربية، وبقيت منجزاتها خالدة بعد أكثر من أربعة عقود على رحيل صاحبها، إذ أسس طه حسين لمشروع تنويري في العالم العربي خلال القرن العشرين، وبقيت أعماله ومنجزاته قاعدة أساسية يمكن الانطلاق منها لمواصلة الجهود الثقافية والمعرفية التي تدفع باتجاه ترسيخ مكانة الأدب واللغة العربية.

وينظم المعرض في سياق الاحتفاء بشخصيته المحورية وضمن جناح مخصص، أربع ندوات تضم نخبةً من النقاد والمفكرين والأدباء العرب والأجانب لتسليط الضوء على أربعة محاور أساسية من تجربة الدكتور طه حسين الفكرية والثقافية والأدبية، إلى جانب مقال يوميّ بأقلام نخبة من العارفين بتجربة طه حسين، في النشرة اليومية للمعرض. بالإضافة إلى الجناح المخصص للشخصية المحورية.