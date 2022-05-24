برج خليفة وبرج إيفل وتاج محل من أكثر المواقع زيارةً عبر خاصية عرض شوارع غوغل

وتتصدر أندونيسيا قائمة الدول العشر الأكثر زيارة، متقدمة على الولايات المتحدة واليابان، وتأتي فرنسا في المرتبة

يعد برج خليفة في دبي وبرج إيفل وتاج محل في الهند من أكثر المواقع زيارة في العالم عبر خاصية Google Street View ، وفقًا لشركة غوغل، التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة على إطلاقها هذه الخاصية الشهيرة الخاصة بها.

وتتصدر أندونيسيا قائمة الدول العشر الأكثر زيارة، متقدمة على الولايات المتحدة واليابان، وتأتي فرنسا في المرتبة التاسعة، تليها إسبانيا وإيطاليا.

في فرنسا، تُظهر قائمة الأماكن العشرة الأكثر زيارة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بعد برج إيفل، أوشن سربنت، ومنحوتة على الشاطئ في منتجع سانت برفين ليه بين الساحلي. صمم هذه المنحوتة الفنان هوانغ يونغ بينغ، وتمثل هيكلًا عظميًا طويلًا لثعبان بحري. وقام أحد مستخدمي الإنترنت بتصوير المنحوتة بزاوية 360 درجة وقام بنشرها ما أتاح لـ Google Street View تقديم هذه الجولة الافتراضية.

ولا يستطيع غوغل من ناحيته شرح سبب نجاح هذه الزيارة مع مستخدمي الإنترنت، على حساب تلك الموجودة في متحف اللوفر، أو قوس النصر أو ديزني لاند في باريس.

تم إطلاق Google Street View في عام 2007 ، بمبادرة من المؤسس المشارك للمجموعة الأمريكية لاري بييج.